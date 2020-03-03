Нездоровые отношения: 3 шага, которые помогут избавиться от взаимозависимых отношений

Если ваша жизнь сосредоточена вокруг одного человека, то у вас нет личного пространства и времени и вы можете легко потерять себя. Иногда наша привязанность к кому-то имеет нездоровый характер, ведь вы должны жить для себя, а не зависеть от кого-то.

Если вы чувствуете себя в ловушке во взаимосвязанных отношениях, то вот несколько советов, как оттуда выйти, пишет издание Yourtango.

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Взаимозависимость в отношениях – это когда один человек в нездоровой зависимости от другого, когда он может позволять кому-то диктовать условия в своей жизни.

Но не путайте с тем ощущением, когда платите вместо партнера его коммунальные услуги или помогаете с домашними делами. Как правило, почти во всех отношениях один партнер порой делает больше, чем другой.

Как можно освободиться от взаимозависимых отношений

Вы можете прекратить отношения или продолжить их, но помните, что только вы можете определить это.

Примите честное осознание

Спросите себя, что вы получаете от своих отношений. Поддерживают ли они вас в ваших будущих целях? Признайтесь себе, что вы зависите от человека.

Вы должны решить, готовы ли рисковать собой ради "любви". Ведь однажды вы столкнетесь с жестокой правдой взаимозависимых отношений.

Погрузитесь глубоко внутрь себя

Даже если вы прекратите одни взаимозависимые отношения, вы рискуете попасть в другие, если не поймете, почему вас "тянет" в такие отношения. Почему вы чувствуете потребность потерять себя в жизни другого человека? Осознайте свое внутреннее состояние.

Научитесь принимать одиночество

Первые несколько дней после разрыва вы будете чувствовать себя потерянными – не будете знать, куда идете и что делать дальше.

Советуем развить увлечения, которые придают вашей жизни смысл. Например, вы можете найти смысл в волонтерских мероприятиях, спорте, искусстве и т. д. Займите себя чем-то первые несколько недель после окончания отношений.