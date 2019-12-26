Как провести Новый год и Рождество с любимым человеком: незабываемые идеи

Новый год и Рождество – это то время года, когда повсюду ощущается сказочная атмосфера, наполненная празднованием, любовью, радостью и подарками. Поэтому если вы решили провести праздники вместе со своим любимым/любимой, то мы собрали для вас несколько советов, как сделать это незабываемым.

Как провести праздничные дни и подготовиться к Рождеству

Пока дети получают долгожданные подарки на Рождество, пары тоже могут сделать это для своего партнера, придумав что-то особенное для него.

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Таинственный Санта

Кто не любит сюрпризов и подарков? Подарки могут вызвать улыбку на лицо каждого. Так почему бы не устроить неожиданный подарок для своего партнера? Это может быть любимая книга, одежда, обувь, праздничные билеты на его любимое событие или что-то такое, что близко его сердцу.

Для того, чтобы добавить немного интриги к подарку – вы можете подать несколько подсказок, чтобы это было больше похоже на поиск сокровищ. Поверьте, вашему партнеру понравится сюрприз.

Приготовьте вкусные сладости

Рождественские торжества будут скучными без тортов, кексов или пирогов по этому поводу. Даже если вы не уверены в своих кулинарных навыках, вы все равно можете сделать какое-то минимальное блюдо. Вашему партнеру точно понравится то, сколько усилий вы приложили к приготовлению сладостей.

Попробуйте несколько рождественских идей декора

Одна из лучших вещей в Рождестве – это то, что оно красочное и сияющее. Вы можете с любимым/любимой устроить так называемый рождественский фестиваль. Можно украсить елку конфетами, яркими гирляндами, звездами, подарками или еще чем-то интересным. Также вы можете распечатать фотографии своих чудесных моментов и повесить их в своей спальне.



Можно украсить стену совместными фото

Посетите детский дом

В мире есть много детей, которым не хватает заботы. Поэтому в такое сказочное праздничное время вы можете делиться счастьем и любовью среди людей. Для этого вы и ваш партнер можете посетить како-нибудь детский дом и принести туда подарки. Это не только сделает вас обоих счастливыми, но и вызовет улыбку на лицо тех, у кого нет семьи.

Сделайте сюрприз – посетите своего партнера

Есть пары, которые остаются в отношениях на расстоянии. Поэтому если вы среди них, то очень особенным станет ваш неожиданный визит к своему возлюбленному/ возлюбленной. Это на самом деле может помочь вам укрепить отношения, ведь именно настоящие чувства и самоотверженная любовь является самым важным для пар.

Ходите по магазинам

Большинство из нас любит делать покупки, особенно когда есть торговые центры и огромные скидки на праздники. К тому же, поездка за рождественскими покупками в такое время может быть для вас действительно экономически выгодной. Это также заставит вашего партнера почувствовать себя любимым и счастливым, потому что вы сможете приобрести там новые вещи, о которых давно мечтали.

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Как отпраздновать Новый год с любимым человеком

Встреча Нового года только вдвоем – это отличная идея не только для влюбленной пары, но и для мужа и жены.

"Уютный" Новый год

На праздновании можно устроить "уютный" Новый год или Рождество – проведите его в халатах, на разложенном диване, вместе с кучей мягких подушек, поедая всевозможные вкусности и несмотря любимые рождественские фильмы.

Также вы можете подвести итоги года, который заканчивается, вспомнить все плохое и все хорошее. Вы даже можете записать неприятные или грустные воспоминания на листке, а потом сжечь, чтобы ненужное и плохое осталось в старом году.



Устройте уютный Новый год / Фото grupnaciodigital

Новый год в ванной

Украсьте ванную комнату гирляндами, елочными игрушками и ветками, расставьте свечи. За несколько минут до Нового года напустите ванну теплой воды, добавьте пены и морской соли. Затем включите легкую музыку, налейте в бокалы шампанского и принесите фрукты или сладости. В такой таинственной и романтической атмосфере будет очень интересно встречать Новый год с любимым человеком.

Горная романтика

Влюбленным, которым хочется изысканной романтики, стоит отправиться встречать Новый год в горную местность. Там можно снять домик с камином и насладиться кучей снега. Именно в таких условиях можно насладиться живописными пейзажами, а также получить домашний уют, как в старых добрых фильмах.

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Фотографируйтесь, или посмотрите совместные фото или видео

Обязательно фотографируйтесь в новогоднюю ночь. Можете даже сделать себе домашнюю фотосъемку. Также можно снимать видео, а затем смонтировать его в небольшой фильм о том, как вы встречали Новый год.

Или посмотрите альбомы и видео, которые вы сделали ранее. В такой романтический новогодний вечер будет очень кстати посмотреть общие фото. А если вы семейная пара, то проверьте ваши свадебные фото и видео. Вспомните те замечательные моменты, поговорите о них.

Редакция "Семья 24" желает вам незабываемых и волшебных праздников. И помните – как бы вы ни встретили Новый год со своей второй половинкой, она останется в ваших воспоминаниях на всю жизнь.