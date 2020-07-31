Личные границы важны в любых отношениях. И каждая пара должна очертить свои границы, чтобы оба чувствовали себя комфортно. Ведь из-за нарушения границ могут появиться секреты, ревность и отсутствие доверия в паре.

В цифровую эпоху телефоны могут вызвать споры даже в самых крепких отношениях. Откуда вы знаете, что ваш партнер не переписывается с другими? Чтобы уменьшить волнения некоторые партнеры делятся паролями от своих смартфонов со второй половинкой, пишет издание Yourtango.

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Но действительно ли это правильное решение? Должны ли партнеры иметь пароли от телефонов друг друга? Здесь нет четкого ответа, ведь все полностью зависит от вашей пары. Но мы хотим показать плюсы и минусы этой идеи, чтобы вы смогли принять правильное решение.

Отметим также, что при принятии решения об обмене паролями важно, чтобы оба партнера полностью согласились на это.

Минусы обмена паролями со своим партнером

Просьба о пароле от телефона вашего партнера – это рискованный шаг, который кто-то может воспринять как контроль или недоверие от близкого человека.



Телефон является личной вещью каждого человека / Фото freepik

По словам экспертов, в любых отношениях, особенно если вы только их начали, важна конфиденциальность. Доступ к телефону или другим устройствам друг друга обеспечивает прозрачность, но не позволяет вам самим открыться. Это может иметь неприятные последствия и оставить у вас обоих чувства, что ваши границы не уважают.

Обмен паролями кажется логичным решением в ситуации, когда вы чувствуете, что ваш партнер что-то скрывает от вас. Но это не решит проблему доверия. Вы должны разобраться в своих проблемах, если хотите поддерживать верные и здоровые отношения.

Поэтому, лучше поговорите открыто с вашим партнером, если вы чувствуете, что вас беспокоит скрытность друг друга. Если вы подозреваете вторую половинку во лжи, то не спрашивайте их пароль от телефона, вместо этого попросите честный ответ.

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Плюсы обмена паролями со своим партнером

Совместное использование паролей может быть приятным в отношениях, если оно помогает устранить определенные барьеры и помогает вам чувствовать себя более связанными. Если вы полностью доверяете друг другу и все еще есть здоровые границы, то вам будет приятно знать, что вам обоим нечего скрывать.

Есть также практические преимущества, чтобы знать пароли друг друга. К примеру, если вы находитесь в чрезвычайной ситуации, когда вам срочно может понадобиться быстрый доступ к телефону партнера и тому подобное.

Наличие такого доступа к телефону в здоровых отношениях не означает, что вы читаете смс или электронные письма друг друга. Вы можете знать пароль друг друга, но ни разу этим не воспользоваться.