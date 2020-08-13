Многие родители считают разговоры о сексе неудобными, а некоторые вообще игнорируют сексуальное воспитание. Однако психологи рекомендуют информировать детей и можно начинать это делать с 2-летнего возраста.

Как начать половое воспитание ребенка

Об этом рассказала психолог и сексолог Наталья Ежова, которая также является соведущей реалити-шоу "Эксы" на "Новом канале". По ее словам многие родители убеждены: заговорив с ребенком о сексе, они ускорят его половую жизнь. Поэтому эти темы часто замалчиваются или откладываются на потом.

Читайте также Как уменьшить тревожность ребенка: 4 действенных шага

"Сексуальное воспитание – это не просто разговоры о сексе. Это информация о беременности, родах, гигиене, контрацепции, психологическом комфорте. Исследования показали, что дети, которые прошли сексуальное образование дома или в школе, позже начинают половую жизнь, меньше подвержены болезням и нежелательным беременностям. Подобные разговоры рекомендуют начинать с момента, когда ребенок может осознавать, что есть его и чужое тело", – рассказала Наталья Ежова.

Начинать сексуальное воспитание можно с 2-3 лет, когда ребенок активно познает мир и изучает все новое. Тогда родители могут рассказать о половых органах и почему их стоит скрывать за бельем.

Когда стоит начать сексуальное воспитание ребенка / Фото Raising Children Network

"Расскажите ребенку, что его интимные органы особенные. Не путать с грязными или неприличными. Покажите, где они находятся, скажите, как правильно называются. Объясните, что это нормальные органы, как уши и нос. Но нужно прятать в трусиках, так как они интимные. Не нужно показывать всем и давать прикасаться. Расскажите ребенку не только о его частях тела, но и о противоположном поле. Чтобы он знал правильное название органов и смог найти общий язык с вами", – добавила Наталья Ежова.

Также психолог посоветовала когда и где можно заговорить с ребенком на тему сексуального воспитания. По словам Натальи Ежовой, это лучше всего сделать в обычных ситуациях. В частности:

когда укладываете ребенка спать, и вы расслаблены

когда моете его в ванной

после обследования у врача

в семейном кругу – в обычной спокойной обстановке

Возраст ребенка и темы для беседы

2 – 4 года

В этом возрасте можно нарушить темы частей тела. Расскажите ребенку, как называются половые органы и где они находятся. Можно, не вдаваясь в детали, определить общую картину вынашивания и рождения детей.

4 – 6 лет

Родители могут продолжить тему рождения ребенка, поскольку в этом возрасте чаще всего возникают вопросы: "Откуда берутся дети?" Объясните о сперматозоидах и яйцеклетках и их роли в появлении малыша.

6 – 9 лет

Психолог советует в общих чертах рассказать о половом контакте и как происходит процесс оплодотворения. Если ребенок будет ставить вопрос, тогда отвечайте, если же нет – отложите эту тему на следующий этап сексуального воспитания.

10 – 12 лет

В этот период происходит половое созревание ребенка. Психолог Наталья Ежова рекомендует поговорить с детьми о менструации, мастурбации, психологической готовности к сексу и допустимых пределах.

А главное в этом процессе – налаживание коммуникации с детьми. После такого курса сексуального воспитания ребенок будет осознавать не только, как происходит половой акт, но и его последствия. Кроме того, потомок не будет искать ответы в Интернете, а обратится с вопросами к своим родителям.