В мире невозможно избежать конфликтов и необходимо уметь в ссорах правильно себя вести. По словам психологов, основа поведенческих реакций на социальные раздражители формируется именно в дошкольном возрасте, поэтому родителям важно реагировать на детские ссоры.

Так считает психолог и руководитель Центра развития ребенка "Наши мечты – счастливое детство" Юлия Чемер, передает издание "Сегодня".

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Все родители мечтают быть для своего ребенка другом, но следует помнить, что вы, прежде всего, наставник. "И от того, правильно ли вы выстраиваете отношения с ребенком с рождения, будет зависеть дальнейшее развитие социальных отношений малышей", – объясняет психолог.

Нужно ли родителям влезать в конфликты детей

В частности это зависит прежде всего и от причин самых ссор. Их три:

Если в песочнице не поделили игрушки

Стоит ли вмешиваться родителям? Здесь надо смотреть по состоянию самого ребенка. Если ребенок начинает плакать или выглядит растерянным, то родители могут вмешаться, чтобы определить границы каждого из детей. Здесь надо сначала успокоить ребенка, а затем обсудить варианты игры или обмена игрушками.



Дети ссорятся из-за игрушки / Фото 7ya

Если ребенка ударили или что-то бросили в него

Психолог уверяет, что здесь не стоит спешить наказывать того, кто дерется или бросается. Почему? Потому объяснения детей не всегда могут быть фактами. Сначала нужно выяснить ситуацию. Поэтому поговорите со своим ребенком: что предшествовало драке или конфликту.

Спросите у того, кто ударил ребенка (или чем-то бросил) то же самое. Если ребенок обратился к вам за помощью, вам следует решить ситуацию честно.

"Виновником может быть и ваш малыш. И это нужно принимать и говорить об этом. Предлагайте алгоритмы действий, помогите попросить прощения, если ситуация так сложилась", – советует Юлия.

Если ребенок попал под влияние и ведет себя плохо на площадке

В таком случае родители часто применяют метод "мозгового штурма". К примеру, вы видите, что ситуация на площадке вышла из-под контроля и детей не остановить. Например: они дерутся палками, как на мечах, и это может сделать кому-то больно.

Здесь родителям необходимо вмешаться и прекратить игру, отвести ребенка в сторону и спросить: "Хорошо, что вы подружились, но какие могут быть последствия от такой игры? Может, нужно проговорить правила по твоим другом, чтобы ничего не нарушать?" То есть здесь нужен разговор для расстановки границ.

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Что нужно помнить родителям

Не стоит вмешиваться, если ребенок сам пытается решить конфликт.

Вмешивайтесь в спор между детьми, если это угрожает здоровью ребенка или его окружению.

Все сложные ситуации проговаривайте с ребенком , когда он в спокойном состоянии и готов выслушать.

, когда он в спокойном состоянии и готов выслушать. Решать конфликт нужно через вопрос ребенку. Человек учится общению, и хорошо, если он сделает выводы именно таким образом – через ответы на вопросы.

И самое главное: все начинается с семьи.

Ведь если члены вашей семьи решают конфликты, объясняя свои чувства, говоря разные варианты ситуации, то это уже 50% успеха в общении на детской площадке.

"Если малыш знает свои границы и чувствует мощную поддержку родителей, к которым всегда может обратиться за советом, то вы – золотые родители", – считает Юлия Чемер.