Нужно ли влюбленным обращать внимание на разницу в возрасте и как это влияет на отношения

Люди всегда пытаются найти идеального партнера, с которым разделят свою жизнь. Однако, когда они находят вторую половинку, с которой разница в возрасте составляет 10 или даже 20 лет, они начинают задумываться, смогут ли создать крепкие отношения.

Ведь, согласно статистике, чем больше возрастной разрыв в паре, тем больше проблем их ждет, в частности возможны и разводы, пишет издание Allwomenstalk. Но помните, что даже в таких вещах могут быть исключения.

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Исследования показывают, что пары, которые имеют разницу в возрасте 1 год, являются самыми прочными. Процент разводов в таких парах составил всего 3%. Те, у кого разница 5 лет, имеют больше шансов на развод – до 18%.

У кого разница в 10 лет – показатель количества разводов достигает 39%, разница в 20 лет – вероятность развода составляет целых 95%.

Какое значение для отношений имеет разница в возрасте партнеров

Конечно, во всех отношениях есть проблемы, но когда между влюбленными 8 или 10 лет разницы, то их удовлетворенность в отношениях начинает быстро снижаться. Ведь несоответствие ритма жизни партнеров может привести к большим конфликтам в паре.

Например, возраст, кажется, не имеет значения, когда одному партнеру 25, а другому – 40, но это станет все более заметным, когда им впоследствии станет 45 и 60, ведь такие люди находятся в разных жизненных стадиях. К тому же, все может осложниться, если вы не понимаете друг друга социально.



Пара с 25-летней разницей в возрасте – Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото Medium

Если у вас большая разница в возрасте, то вам стоит ожидать предвзятого отношения общества и замечаний, даже от незнакомых людей. Люди могут придумывать разные вещи, сплетничать о вас и тому подобное.

А знакомство с семьей может быть еще одним препятствием для пары, ведь члены вашей семьи могут не поддерживать вас в этом, или пытаться разорвать ваши отношения.

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Какая разница в возрасте между партнерами допустима

В отношениях незаметен 5-летний разрыв в возрасте, ведь между такими людьми существует много совместимости на всех этапах жизни. Десять лет – это уже немного сложнее для отношений. Но помните, что любовь может преобладать и возраст не станет помехой.

Интересно! Исследования показывают, что в любом возрасте женщины отдают предпочтение мужчинам, близким им по возрасту, тогда как для мужчин идеальный возраст для женщин остается около 22-25 лет.