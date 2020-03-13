Обама и Цукерберг: как жены помогли им добиться успеха в карьере

Ученые уверяют, что если вас поддерживает муж или жена, то вы гораздо быстрее станете успешным. А все потому, что не будете бояться рисковать. Так было у известных деятелей – бывшего президента США Барака Обамы и гендиректора Facebook Марка Цукерберга.

Барак и Мишель Обама

Так, Барак Обама убежден, что своим политическим успехом обязан жене – Мишель, пишет CNBC.

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"Без Мишель я бы ничего не смог сделать. Вы спрашивали, что помогает мне сохранить рассудок и баланс, справиться со стрессом. Вот эта женщина. Она не только стала прекрасной первой леди. Она – моя опора. Я полагаюсь на ее суждения каждый день в очень многих вещах", – заявил Барак на шоу Опры Уинфри в 2011 году.

Отметим, что Мишель Обама, по версии журнала TIME, является одной из 100 самых влиятельных персон мира. Задекларировав себя "первой мамой" страны, она получила право работать над важными проблемами поколения ее детей: ожирение и улучшение здоровья американских подростков.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Марк Цукерберг тоже вспомнил о своей жене Присцилле Чан в торжественной речи для гарвардских студентов в 2017 году. По его словам, она вдохновила его заняться волонтерской деятельностью и социальной работой.

"Присцилла – самый важный человек в моей жизни, так что можно сказать, что это самое важное, что я сумел построить", – сказал он.

Так же и мужчины умеют поддерживать свои любимых. Так, в интервью с Опрой Уинфри в 2013 году популярная певица Бейонсе заявила, что ее муж, рэпер Jay Z, поддерживает и помогает ей буквально во всем.

"Я не стала бы той женщиной, которую вы видите сегодня, если бы дома меня не ждал этот мужчина. Он – это та самая незыблемая основа моей жизни", – сказала певица.

Как поддержать своего партнера

показывайте, что новая возможность вас вдохновляет;

говорите вашей половинке, что у него/нее непременно все получится;

обсуждайте преимущества новой роли или задачи.

"Ваши половинки помогут вашему росту, если подтолкнут вас воспользоваться новыми возможностями, которые предлагает жизнь", – объясняет профессор психологии колледжа гуманитарных и социальных наук при Университете Карнеги – Меллона Брук Фини.