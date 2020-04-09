Обучение детей дома: 5 лайфаков, которые должны знать все родители

На время карантина почти каждые родители задумываются над тем, чтобы обучать своих детей дома, как бы это ни было тяжело. Ведь из-за пандемии коронавируса школы перешли на дистанционное обучение, поэтому родители нуждаются в советах, как легко и эффективно обучать детей дома.

Почему домашнее обучение – это так страшно для родителей? Во-первых, это занимает много времени для родителей, ведь некоторые из них должны тоже работать дистанционно. Во-вторых, порой взрослым страшно брать на себя ответственность за обучение своего ребенка, пишет издание Yourtango.

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Итак, если вы думаете, что заниматься обучением ребенка тяжело, то сделайте глубокий вдох и прочитайте некоторые лайфхаки, которые позволят держать все под контролем.

Понимайте, как на самом деле выглядит домашнее обучение

Основная причина, почему большинство родителей не могут справиться с домашней учебой, – это то, что они просто неправильно это понимают. Главное – выяснить, что лучше всего подходит для вас и вашего ребенка.

Некоторым детям лучше учится утром, другим – вечером или после обеда и тому подобное. Поэтому рекомендуем установить свой график так, чтобы он работал для вашей семьи. И позволяйте ребенку вносить коррективы.



Мама делает уроки с ребенком / Фото Ehow

Подружитесь с другими родителями

Это может вам помочь. Ведь вы сможете задать любой вопрос об учебной программе другим родителям. Они могут оказать вам поддержку и поощрение, которое вам так необходимо услышать. Вам понравится общение, но, что еще важнее, вы научитесь чему-то новому друг у друга.

Мамы детей могут объединиться и создать вместе замечательные вещи: от игр до участия в совместном обучении малышей.

Установите график и следуйте ему

Установленный график поможет сбалансировать работу и жизнь – это то, что нужно каждому из родителей, которые учат детей дома. Вы можете высполнять рабочие дела утром, а домашние дела – днем.

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Правило №1 в домашнем обучении заключается в том, чтобы убедиться, что ваш ребенок знает график и план и готов их выполнять.

Сосредоточьтесь на основном предмете на один день

Разделите учебные предметы на определенные дни. Например, понедельник может быть днем для математики, а среда – для писания (языка). Так, вы потратите весь день на необходимую тему и сможете полностью ее исследовать. Зато выходные дни прекрасно подходят для художественных и музыкальных проектов.

Одно из направлений, в котором домашнее задание преуспевает – это время, которое позволит легко усвоить урок, спланировать задания и сделать перерывы. Ведь продолжительность внимания вашего ребенка ограничена из-за незрелости или интереса к другим вещам, поэтому найдите нужное время.



Дистанционное обучение / Фото Pedpres

Установите конкретное место для обучения

Вместе с ребенком расположите на его столе для обучения все необходимые для этого предметы (желательно с запасом). Так, ученик сам приобщится к созданию своего рабочего пространства, это послужит дополнительным стимулом там заниматься делами. И все будет под рукой.

Помните: вы не учитель, поэтому не отчаивайтесь, если не удается что-то объяснить. Адаптация к новым условиям обучения продлится минимум две недели, поэтому постарайтесь быть терпеливыми и к ребенку, и к себе.