Одевают Порошенко, Осадчую и Джамалу: как однокурсницы создали успешный бренд MustHave

Одежду украинского бренда MustHave носят Екатерина Осадчая, Джамала и даже жена пятого президента Марина Порошенко. Компания имеет девять магазинов в разных городах страны, а именно одежду изготавливают в Бердичеве, где девять лет назад и началась история бренда.

Основателями MustHave являются две одногруппницы экономического факультета КНУ имени Тараса Шевченко – Анна Коваленко и Анастасия Дзюба, информирует издание MC Today.

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Как девушки начали бизнес

По окончанию обучения на экономическом факультете девушки уже знали, как работает бизнес, поэтому решили открыть свое дело – производство одежды в Бердичеве, потому что именно его называют "городом швей" – там много ателье и специалистов.

Для начала бизнес-партнеры заняли 4000 долларов и сразу в 2010 году открыли магазин. "Это было небольшое помещение без профессионального оборудования и освещения", – говорит Анна.



Анастасия Дзюба (слева) и Анна Коваленко (справа) / Facebook Anastasia Yankovenko

Не имея дизайнерского или швейного образования, они полагались только на интуицию. Разработки относили в небольшие ателье, где мастера шили заказ. Так выходили платья, которые девушки продавали в магазине и на соцсети "ВКонтакте". Девушки самостоятельно фотографировали наряды и выставляли снимки в интернете.

Кроме Анастасии и Анны в команде тогда было двое менеджеров – они работали с клиентами в магазине и отправляли заказ по почте.

Открытие первого магазина в Киеве

Сейчас MustHave выпускает по 12 коллекций в год, а когда о коллекциях и речь не шла – производили 20-30 единиц одежды в месяц.

К тому же, мастерские, с которыми сотрудничал бренд MustHave, часто срывали сроки. Поэтому, чтобы не зависеть от мастерских, предпринимательницы открыли свое производство. Для этого сняли небольшую комнату, купили две швейные машинки, оверлок для обработки швов и профессиональный утюг.



Магазинb MustHave уже есть в 9 городах Украины / Фото с сайта MustHave

Так в 2012-м у бренда появились свое ателье. Магазин в Бердичеве закрыли, зато открыли первый магазин в Киеве. Тогда же девушки смогли вернуть взятые в долг 4000 долларов, из которых начали свое дело.

Первые четыре года спрос на одежду превышал предложение. Бывало, что люди по 4-5 недель ждали свой заказ. Силами двух швей MustHave выпускал 100 единиц в месяц. Платье стоили 499 – 999 гривен.

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Поэтому Анна и Анастасия решили расширяли производство. Сначала ателье переехало в помещение на 100 квадратных метров, теперь же они занимают 1000 квадратных метров, а коллекции шьет 70 швей. В 2016 году MustHave начал открывать магазины в других городах, тогда компания выросла на 30%, а в прошлом году рост оборота составил 18%.

Кто из известных людей покупает одежду бренда MustHave

Тогда же за платьями MustHave обратились стилисты Ольги Фреймут, а накануне Дня Государственного флага Украины в 2014 году и стилисты Марины Порошенко – так к бренду пришла популярность. Также одежду бренда носит телеведущая Екатерина Осадчая и певица Джамала, а также певица MamaRika, певица Ольга Цибульская, телеведущая и диджей Дарья Коломиец.



Екатерина Осадчая в костюме от MustHave

Интересно, что количество вещей в коллекции всегда ограничено – обычно до 200 единиц одной модели. "Мы не хотим, чтобы весь Киев ходил в одинаковых платьях", – объясняет Анна. Сейчас цены на платья в MustHave выше среднего: 1799 – 1999 гривен.