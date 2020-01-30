Одинокая мама превратила пожарную машину в дом на колесах, чтобы путешествовать с дочкой: фото

Одинокая 30-летняя мама Меган и ее 11-летняя дочь Молли живут и путешествуют в прекрасном маленьком доме на колесах, который она переделала из пожарной машины.

Эта идея у женщины возникла из-за того, что она несколько лет работала в офисе сверхурочно, понимая, что ей не хватает времени с дочерью. Поэтому Меган решила кардинально изменить свою жизнь, ей хотелось путешествовать и приключений, передает издание Time Sunion.

Интересно! 5 семей сделали фургонов роскошные дома на колесах: впечатляющие фото, которые стоит увидеть

Три года женщина экономила деньги, чтобы она с ребенком могли начать новую жизнь. Она работала администратором и руководила мыльным бизнесом. Эти две работы помогли ей сэкономить 5 тысяч долларов в год. "Я знала, что хочу вести образ жизни, где я ежедневно путешествовала бы с дочерью Молли. Я решила, что хочу увидеть Северную Америку и жить без аренды дома", – сказала Меган.

Как только женщина сэкономила достаточное количество денег, она начала искать фургон. Сначала она смотрела на микроавтобусы Mercedes Sprinter, но они были слишком дорогие. Но впоследствии Меган увидела объявление, что продавался пожарный спасательный фургон 1985 года и поняла, что это то, что нужно.

"Он был в сети менее 24 часов. Когда я увидела это, я написала, чтобы его не продавали. Я ехала 2 часа в тот же день, чтобы посмотреть на фургон и предложила за него 2 тысячи долларов", – сказала Меган.

Так, за лето 2018 года она превратила старую пожарную машину в шикарный крошечный дом. К тому же, папа Меган – подрядчик, а ее мама – дизайнер интерьеров, поэтому они помогли девушке в этом деле. А ее друг Рэй провел электропроводку и солнечную энергию.

Меган сделала все с нуля в фургоне. "Я хотела сделать все так, чтобы это было так по-домашнему для меня и Молли, чтобы она чувствовала себя комфортно и чувствовала себя в безопасности в пути", – добавила она.

Сейчас Меган и Молли месяцами путешествуют в пожарном фургоне и любят свою новую жизнь. В основном они останавливаются в разных местностях или остаются на автостоянках WalMart.

"Молли очень любит это. Она едет в разные места, встречается с новыми людьми, наслаждается природой и спит под звездами", – подытожила Меган.

Кроме того, Меган занимается домашним обучением Молли во время путешествий. Она сказала, что ее дочь много учит, чего ее не научили бы в школе. Однако основная цель мамы – вдохновить других мам-одиночек на то, что такой вид путешествий с ребенком возможен.