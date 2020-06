Лера Бородина – основательница сервиса аренды платьев Oh My Look! Она создала прибыльный бизнес для девушек, а ее шоу-румы расположены в 5 городах Украины и даже Казахстане. Как возникла такая идея и детали работы сервиса – читайте в материале.

Основательница сервиса аренды и обмена платьев Oh My Look! Лера Бородина рассказала изданию Сегодня, как она начинала, и поделилась интересными деталями своего бизнеса.

Откуда взялась идея бизнеса аренды одежды Oh My Look

Лера призналась, что она очень хотела сделать какой-то проект или сервис для женщин. "Я вообще считаю себя нормальной среднестатистической женщиной, которая переживает те же страхи и проблемы, те же сложности и внутренние сомнения", – уверяет основательница Oh My Look.

По словам Бородиной, у нее всегда было множество одежды, но, как и у всех девушек, нечего было надеть. Поэтому, она пришла к выводу, что всем девушкам важна возможность надеть что-то новое.

"При этом оно не обязательно должно быть новым физически – я могу его у кого-нибудь одолжить, отправиться на свидание и чувствовать себя невероятно, ведь именно на мне эта вещь впервые", – говорит Лера.

В общем, бизнес-идея зародилась еще в 2009 году, но тогда Лера сама была занята другим, не имела поддержки поэтому и не сложилось.

А вот уже в 2012-м, когда собралась четко определиться с концепцией, решающим толчком стала история американского сервиса Rent The Runway, стартапа из Америке. "Я изучила их опыт и поняла, что если они уже популярны там, то рано или поздно это придут и к нам", – добавляет она.

О деталях работы сервиса Oh My Look

Где Oh My Look! берет столько платьев? Бородина рассказала, что у них три канала, по которым к ним попадают платья.

Первый канал – это платья их клиенток . Да, у них есть около 20 тысяч девушек и женщин, которые постоянно пользуются этим сервисом.



. Да, у них есть около 20 тысяч девушек и женщин, которые постоянно пользуются этим сервисом. Второй канал – это компании, профессионально работающих с одеждой, – украинские мультибрендовые магазины и дизайнеры.



и дизайнеры. Третий канал – это их собственные закупки. "Поэтому мы точно знаем, что в каждом сезоне в Oh My Look появляться трендовые вещи, и можем управлять качеством ассортимента", – говорит Лера.

Как сотрудники чистят все платья? Бородина рассказала, что в их команде есть девушки, которые работают "менеджерами по качеству", и именно они отвечают за чистоту платьев в зале и работают с химчистками. Например, есть вещи, которые становятся непригодными уже после третьей аренды или чистки.

По словам Леры, в работе их сервиса есть еще один нюанс – приходится чистить одежду не только по возвращении, но и после примерок.

Часто бывает, что где-нибудь в Zara ты видишь на белой рубашке следы от тонального крема и думаешь: "Рубашка хорошая, не важно, дома постираю". Здесь же, если на платье будут следы чужой помады, люди подумают, что их вообще не стирают. Из-за этого они могут в следующий раз не прийти,

– добавляет она.

Поэтому и появились специалисты, отвечающие за вопросы чистоты. Они просматривают то, что привезли из химчистки, отправляют назад и так каждый день.

Не хотелось ли запустить собственную линию одежды? Предпринимательница уверяет, что одежду точно нет, ведь она не считает себя стилисткой или экспертом в этом вопросе. Но Бородина признается, что мечтает о собственной линейке косметики.