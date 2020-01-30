Осадчая, Сумская и Джамала: кто носит украинский этнобренд Юлии Магдыч и как он создавался

Украинский дизайнер и основательница этнобренда Юлия Магдыч с 19 лет создает украинские вышиванки для половины мира – от Америки до Ближнего Востока. Среди звездных клиентов Магдич – украинские певицы Джамала, Тина Кароль, телеведущая Екатерина Осадчая, французская певица Патрисия Каас и многие другие звезды.

Интересно, что вышивку от украинского дизайнера уже носят более чем 35 странах мира, в частности в США, Мексике, Франции, Италии, Австрии, Германии, Испании, Великобритании, многих странах Ближнего Востока и так далее. Собственную историю успеха и создания бренда Юлия Магдыч рассказала в интервью 24 каналу.

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Как создавался этнобренд Юлии Магдыч

"Я работаю в фэшн-индустрии с 19 лет. Этнография и история всегда были в сфере моих интересов с детства. И когда я переехала в Киев и как-то пришла на институтскую дискотеку в рваных джинсах и вышиванке – все замерли от удивления. Для моих сокурсников это граничило с эпатажем. А для меня это был привычной одеждой", – сказала дизайнер.

Юлия рассказала, что много вышивала сама. И когда появился запрос в обществе, ее друзья сказали: "Хотим вышиванку, хотим показать, что мы – другие", поэтому дизайнер сделала несколько вышиванок, нарисовала что-то более современное: платья, кафтан-кимоно, и все в новых цветах.

"Люди начали носить, сработал "сарафанный маркетинг". Затем мы создали страницу в интернете и она начала расти. Я всегда акцентирую на том, что мы не вкладывали ни одного доллара в рекламу, это был только органический трафик. Мы просто показывали, что мы делаем – людям нравилось, они нас рекламировали", – отметила основательница этнобренда.

Что символизируют узоры

Юлия заверила, что часть узоров – традиционные. "Но я их пытаюсь подать в варианте 3d. Например, калина, дубы – одни из самых традиционных украинских узоров. Это мужские символы отражающие силу. Но мы их вышиваем на женской одежде, потому что украинская женщина обладает прочным стерженем", – ответила дизайнер.

Однако значительная часть узоров – просто рождается в голове. Юлия также призналась, что коллекционирует старинные вышиванки, анализирует с командой технику, колористику, впоследствии демонстрирует их в современном прочтении.

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Кто из звезд выбирает вышиванки от Юлии Магдыч

По словам дизайнера, к ним в магазин в Киеве пришла Патрисия Каас. Как оказалось, известная певица следила за ними на международных интернет-платформах, поэтому она показала скриншоты в телефоне и четко знала, чего хочет.

"Также у Джамалы на открытии Евровидения был нашей белый кейп и белое платье. Это мы разрабатывали индивидуально. Этот комплект, "Табун", где 4 метра вышивки, в традиционных украинских цветах, еще и подчеркнул и татарские корни Джамалы", – рассказала Юлия.

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Часто звезды заказывают себе вышиванки на отдых. Им это и удобно, и они хотят где-то за рубежом засвидетельствовать свою патриотизм в нарядной вышиванке. Из того, что любят украинские звезды – это платье с обнаженными плечами.

"Есть такие, кто четко знают, что хотят – присылают картинку и говорят: "только такое". Когда звезды заказывают, это обычно всегда нужно на вчера. Мы к этому готовы, часто и по ночам работаем, потому что понимаем, что человек должен в этом выйти на красную дорожку, на эфир", – сказала Юлия.