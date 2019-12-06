Ощущение любви в повседневной жизни улучшает самочувствие: исследования

Исследования показывают, что люди, испытывающие "чувство любви" – так называемые короткие переживания любви и связи в повседневной жизни, имеют значительно более высокий уровень психологического самочувствия, в том числе и оптимизма.

Исследователи также обнаружили, что люди с более высоким уровнем чувства любви имеют высшие показатели экстраверсийности личности, а люди с более низкими показателями – проявляли признаки невротизма, передает издание Medical Xpress.

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"Ощущение любви каждый день концептуально гораздо шире, чем романтическая любовь или влюбленность", – отметили специалисты.



На человека положительно влияет ощущение любви в повседневной жизни / Фото журнала "Морс"

Как утверждают исследователи, более сильные переживания ощущаются благодаря "стабильной" любьви в повседневной жизни, а это связано с улучшением психологического самочувствия.

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По результатам эксперимента, только обращая внимание на те повседневные моменты ощущения любви, люди могут повысить свою осведомленность об общих позитивных сторонах любви в повседневной жизни.

Этот эффект проявляется в исследовании – эксперты заверили, что "повседневная жизнь может быть таким себе "вмешательством", которое повышает уровень ощущаемой любви в течение более длительного периода".