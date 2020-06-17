Часто отношения, которые только начали завязываться, сразу распадаются из-за ошибок партнеров. Но есть определенные вещи, которые желательно делать сразу, ведь всему свое время. Какие ошибки девушек в начале отношений могут все испортить – читайте в материале.

Психологи рассказали, какие ошибки чаще всего делают девушки в начале романа с мужчиной, пишет издание Liza.

Интересно 5 вещей, которые портят ваши отношения со второй половинкой

6 ошибок, которые часто делают женщины в начале отношений

Секс на первом свидании

Часто мужчине, который без особых усилий добился своей цели, вряд ли будет интересно развивать отношения дальше. Но заметим, что иногда это лишь добавляет страсти паре.

Однако эксперты советуют, чтобы первая ночь любви стала, так сказать, наградой для мужчины, который приложил много усилий, чтобы завоевать ваше сердце.

Откровенность

Не стоит сразу в начале отношений рассказывать все свои тайны и ту информацию, которую следует знать второй половинке. Ведь мужчина должен чувствовать в женщине загадку и пытаться ее разгадать.



Не стоит сразу все рассказывать парню/ Фото Menslife

Звонки и сообщения

Психологи рекомендуют звонить парню в начале отношений не чаще одного раза в день и не заваливать его милыми СМС, что вы уже соскучились. Потому что если вы возьмете инициативу в свои руки, мужчина быстро расслабится.

Мобильный телефон

Любопытство и ревность иногда заставляют девушек проверять телефон мужчины каждый раз, когда он оставляет его без присмотра. Но это некрасиво и возмутительно. Вы или доверяете партнеру, или не стройте с ним доверительные отношения.

К тому же, постоянную ревность мало кто выдерживает. Мужчина подумает, что у вас психологические травмы от прошлого партнера или вы просто ему не доверяете. А это может привести к расставанию.

Читайте также 5 признаков того, что вам на самом деле не нужны отношения

Попытки его перевоспитать

Перевоспитать взрослого человека практически невозможно. Поэтому сразу на первых встречах постарайтесь заметить главные недостатки любимого, и решить, сможете ли вы принять его таким, какой он есть.

Личное пространство

Мужчина должен быть только частью вашего мира, а не его центром. Не стоит концентрировать все внимание на партнере, забывая о себе. Имейте личное пространство и проводите время отдельно.