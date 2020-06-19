Обычно с первых дней жизни дети привыкают к огромному вниманию к себе, но родители должны помнить, что это не может продолжаться постоянно. Ведь если взрослые не изменят свое отношение к ребенку, то потом сами будут страдать от поведения и поступков малыша, так как тот вырастет эгоистом.

На самом деле эгоисты – это даже не всегда счастливые люди, они просто так воспитаны. Поэтому, если вы не хотите такого для своих малышей, то нужно не допускать ошибок в воспитании личности, пишет 4mamas.

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Ошибки родителей,из-за которых ребенок вырастает эгоистом

Родители считают детские желания и потребности главными на свете

Но таким образом нельзя сделать ребенка счастливым, ведь из-за своего эгоизма дети всегда будут хотеть все больше и больше. А когда взрослые не смогут выполнить какие-то желания ребенка, то возникнет конфликт, из которого трудно потом выйти.

Родителям не стоит угождать ребенку во всем / Фото misanec

Родители выполняют по детку всю работу

В этой ситуации малыш не знают, что такое уборка в доме или складывание своих вещей, потому что все делают родители. Со временем эгоистические черты характера будут проявляются все больше. А у ребенка совсем не будет возможности проявить свою инициативу и приучиться к ответственности.

Родители делают из ребенка кумира

Это когда родители перехваливают ребенка за то, что нужно и не нужно. Но это только навредит малышу, потому что он может начать этим пользоваться.

Родители стимулируют успехи малышей

Когда родители говорят: "Сделаешь математику – куплю шоколадку". Так уничтожается альтруизм (противоположность эгоизма) и ребенок вряд ли захочет совершать поступки в жизни просто так.

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Родители не учат детей радоваться за других и сопереживать им

Каким бы мир не стал жестоким, но есть хорошие люди, поэтому нельзя уподобляться всем и учить этому своих детей. Тот, кто умеет радоваться за других, по-настоящему станет счастливым.

Родители подают личный пример эгоизма

Запомните, что дети все замечают, поэтому не удивляйтесь, что будут вести себя аналогично. Всем действиям и поступкам родителей дети начинают подражать. Поэтому показывайте на своем примере, каким человеком нужно быть.