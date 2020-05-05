Ошибки мужчин и женщин в отношениях: как их избежать
Многие отношения распадаются на начальном этапе, ведь это самый сложный, хотя и очень приятный период. И именно на этом этапе в процессе познания друг друга обе стороны склонны допускать ошибки, которые могут привести к разрыву.
Как рассказал психолог Максим Раздобреев изданию Chita, отношения не следует начинать с неискренности и манипуляций. Это касается обоих партнеров. Но если говорить более конкретно, то все ошибки партнеров в отношениях можно разделить на мужские и женские.
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Так, когда мужчина действительно нравится женщине, она может волноваться. Но чрезмерные эмоции и опасения сделать что-то не так приводят к массе ошибок, которые способствуют разрыву отношений.
Ошибки женщин в отношениях
- Искусственность
Если женщина, желая произвести наилучшее впечатление на мужчину, начинает вести себя искусственно – так, как не свойственно ей настоящей, то мужчина это заметит и разочаруется в ней, или же (если не заметит – Семья 24) отношения превратятся в театр.
Часто девушки не показывают настоящую себя парню / Фото Pinterest
- "Я все решила за нас двоих"
По словам психолога, это типичная ситуация. Часто женщина, только встретив мужчину, сразу начинает планировать серьезные отношения, свадьбу, детей и счастливую старость. Однако мужчина об этом даже не догадывается. Ему может просто нравится женщина, и он не прочь заняться с ней сексом, но никак не жениться.
- Манипуляция ревностью
Часто возникают ситуации, когда женщина провоцирует своего партнера ревностью. Этот фактор называется "ревность как манипуляция". На этом этапе отношений мужчина адекватно расценит такое поведение и к женщине будет относиться соответственно.
Отметим, что такие манипуляции часто используют неуверенные в себе женщины, чтобы поднять свою самооценку в глазах мужчины.
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- Нарушение личного пространства
Этот фактор может испортить любые отношения, не только романтические. Ведь личное пространство должно быть у каждого из партнеров и должно соблюдаться в паре.
Ошибки мужчин в отношениях
Познакомившись с девушкой, которая сумела привлечь его внимание, мужчина старается тоже ей понравиться. Он показывает свои чувства и, часто сам того не осознавая, делает ошибки, которые могут быстро привести к обратному эффекту и разрыву отношений.
- Неуверенность в себе
Как отметил психолог, женщины отдают предпочтение уверенным в себе мужчинам. Поэтому, если парень постоянно сомневается и подстраивается только под желания женщины, она быстро теряет интерес к нему. Зато мужчина, уверенный в себе, умеющий принимать решения и брать на себя ответственность, имеет гораздо больше шансов на ответное чувство.
- Грубость
Любые проявления невоспитанности мешают людям понимать друг друга. Если мужчина позволяет себе грубость, то он, скорее всего, не уважает свою спутницу и не стремится произвести на нее хорошее впечатление. Ведь чем более серьезные намерения у мужчины, тем он становится внимательнее и ласковее к своей избраннице.
Мужчина ведет себя грубо с девушкой / Фото Blogspot
- Настаивает на физической близости
Как правило, такой тип мужчин не склонен думать о чувствах других людей. Им важно утвердиться самим и получить желаемый результат. В большинстве случаев при таком подходе с девушкой вообще не планируется серьезных отношений. Она является лишь средством для собственной самореализации.
- Боязнь показать женщине свою слабость
Мужчин с детства воспитывают быть серьезными, прививая им строго «мужские» качества. Поэтому, вырастая, мужчина панически боится проявить какие-то простые человеческие чувства и эмоции. Он не позволяет признаться в какой-то слабости, считая, что это не по-мужски.
Однако, всем людям свойственны эмоции. И женщине будет гораздо приятнее видеть рядом живого человека, который не боится показать свои чувства.
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Как избежать ошибок в отношениях
"Самый простой и действенный способ – разговаривать. То есть общаться, задавать друг другу вопросы и обсуждать все, что беспокоит и волнует", – посоветовал психолог.
Ведь честность и прямота в отношениях – это лучший путь к взаимопониманию и их лучше применять с самого начала отношений.
Пара должна говорить о проблемах / Фото Deutschpro
Также очень важно не замыкаться в своих страхах и сомнениях. Необходимо делиться с партнером тем, что у вас на душе. Выяснять, прояснять. Практика показывает, что в большинстве случаев любые сомнения можно развеять, просто поговорив на эту тему с партнером.
Помимо разговоров, есть еще один фактор, благоприятно влияющий на отношения – прикосновения. Ведь когда мы касаемся кого-то, целуемся и прочее, наше тело реагирует выпуском гормонов, которые ассоциируются со сближением. Считается, что эти гормоны способствуют любви и привязанности, увеличивают вероятность того, что люди останутся вместе.