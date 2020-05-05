Ошибки мужчин и женщин в отношениях: как их избежать

Многие отношения распадаются на начальном этапе, ведь это самый сложный, хотя и очень приятный период. И именно на этом этапе в процессе познания друг друга обе стороны склонны допускать ошибки, которые могут привести к разрыву.

Как рассказал психолог Максим Раздобреев изданию Chita, отношения не следует начинать с неискренности и манипуляций. Это касается обоих партнеров. Но если говорить более конкретно, то все ошибки партнеров в отношениях можно разделить на мужские и женские.

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Так, когда мужчина действительно нравится женщине, она может волноваться. Но чрезмерные эмоции и опасения сделать что-то не так приводят к массе ошибок, которые способствуют разрыву отношений.

Ошибки женщин в отношениях

Искусственность

Если женщина, желая произвести наилучшее впечатление на мужчину, начинает вести себя искусственно – так, как не свойственно ей настоящей, то мужчина это заметит и разочаруется в ней, или же (если не заметит – Семья 24) отношения превратятся в театр.



Часто девушки не показывают настоящую себя парню / Фото Pinterest

"Я все решила за нас двоих"

По словам психолога, это типичная ситуация. Часто женщина, только встретив мужчину, сразу начинает планировать серьезные отношения, свадьбу, детей и счастливую старость. Однако мужчина об этом даже не догадывается. Ему может просто нравится женщина, и он не прочь заняться с ней сексом, но никак не жениться.

Манипуляция ревностью

Часто возникают ситуации, когда женщина провоцирует своего партнера ревностью. Этот фактор называется "ревность как манипуляция". На этом этапе отношений мужчина адекватно расценит такое поведение и к женщине будет относиться соответственно.

Отметим, что такие манипуляции часто используют неуверенные в себе женщины, чтобы поднять свою самооценку в глазах мужчины.

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Нарушение личного пространства

Этот фактор может испортить любые отношения, не только романтические. Ведь личное пространство должно быть у каждого из партнеров и должно соблюдаться в паре.

Ошибки мужчин в отношениях

Познакомившись с девушкой, которая сумела привлечь его внимание, мужчина старается тоже ей понравиться. Он показывает свои чувства и, часто сам того не осознавая, делает ошибки, которые могут быстро привести к обратному эффекту и разрыву отношений.

Неуверенность в себе

Как отметил психолог, женщины отдают предпочтение уверенным в себе мужчинам. Поэтому, если парень постоянно сомневается и подстраивается только под желания женщины, она быстро теряет интерес к нему. Зато мужчина, уверенный в себе, умеющий принимать решения и брать на себя ответственность, имеет гораздо больше шансов на ответное чувство.

Грубость

Любые проявления невоспитанности мешают людям понимать друг друга. Если мужчина позволяет себе грубость, то он, скорее всего, не уважает свою спутницу и не стремится произвести на нее хорошее впечатление. Ведь чем более серьезные намерения у мужчины, тем он становится внимательнее и ласковее к своей избраннице.



Мужчина ведет себя грубо с девушкой / Фото Blogspot

Настаивает на физической близости

Как правило, такой тип мужчин не склонен думать о чувствах других людей. Им важно утвердиться самим и получить желаемый результат. В большинстве случаев при таком подходе с девушкой вообще не планируется серьезных отношений. Она является лишь средством для собственной самореализации.

Боязнь показать женщине свою слабость

Мужчин с детства воспитывают быть серьезными, прививая им строго «мужские» качества. Поэтому, вырастая, мужчина панически боится проявить какие-то простые человеческие чувства и эмоции. Он не позволяет признаться в какой-то слабости, считая, что это не по-мужски.

Однако, всем людям свойственны эмоции. И женщине будет гораздо приятнее видеть рядом живого человека, который не боится показать свои чувства.

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Как избежать ошибок в отношениях

"Самый простой и действенный способ – разговаривать. То есть общаться, задавать друг другу вопросы и обсуждать все, что беспокоит и волнует", – посоветовал психолог.

Ведь честность и прямота в отношениях – это лучший путь к взаимопониманию и их лучше применять с самого начала отношений.



Пара должна говорить о проблемах / Фото Deutschpro

Также очень важно не замыкаться в своих страхах и сомнениях. Необходимо делиться с партнером тем, что у вас на душе. Выяснять, прояснять. Практика показывает, что в большинстве случаев любые сомнения можно развеять, просто поговорив на эту тему с партнером.

Помимо разговоров, есть еще один фактор, благоприятно влияющий на отношения – прикосновения. Ведь когда мы касаемся кого-то, целуемся и прочее, наше тело реагирует выпуском гормонов, которые ассоциируются со сближением. Считается, что эти гормоны способствуют любви и привязанности, увеличивают вероятность того, что люди останутся вместе.