Успешная предпринимательница Тони Ко поделилась собственными секретами ведения бизнеса. С тех пор, как в 2014 году она продала свою первую компанию NYX Cosmetics за 500 миллионов долларов, Ко продолжает открывает новые проекты и занимается инвестициями. Какие качества важны для предпринимателя и как развивать успешный бизнес – читайте в материале.

Идея создания бренда косметики

Тони родилась в семье эмигрантов, поэтому едва ей исполнилось 13 лет, она переехала с родителями в Лос-Анджелес, где начала развивать семейное дело. Девушка активно помогала в развитии магазина – сначала торговала наравне с другими работниками, потом ей предоставили доступ к делам серьезнее. Уже в 25 лет Тони провела самостоятельное маркетинговое исследование, пишет издание Forbes.

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Девушка заметила, что в основном косметику продают по завышенным ценам, а качество продуктов ее расстраивало. Тони уже тогда была фанаткой макияжа, поэтому решила создать свою линейку косметики, которая будет по качеству как "аптечной", а по цене – как из супермаркета. Так, в 1999 году появилась марка NYX Cosmetics.

Предпринимательница рассказала, что уже тогда понимала, что эффективный маркетинг – это сарафанное радио. "Нужно продавать продукт, который делает жизнь покупателя лучше, и предлагать лучший товар за меньшую цену. Эта формула никогда не потеряет актуальности", – признается Тони Ко.



Тони Ко – основательница бренда косметики NYX / Фото Forbes

Так, за 15 лет существоваия NYX Cosmetics под руководством Тони получило всемирное признание, и она была удостоена титула "Предприниматель года" от Ассоциации азиатского бизнеса в Сан-Диего. Впоследствии она получила лидерскую премию от Национальной ассоциации женщин-предпринимателей Лос-Анджелеса. А в 2013 году NYX Cosmetics стал брендом года по версии профессионального журнала о модной индустрии WWD.

Продажа компании NYX и соглашение об отказе от конкуренции

Но Тони Ко решила продать свой бренд NYX компании l'Oreal. Интересно, что она подписала контракт, согласно которому, на пять лет был отказ от конкуренции. Этот пункт запрещал ей основывать другую линию косметики, инвестировать и консультировать косметические бренды, а также становиться членом их правления.



Магазин косметики NYX / Фото gullivercenter

Поэтому в это время Ко вышла из бьюти-индустрии и решила основать фирму по производству солнечных очков. Сначала предпринимательница разработала бизнес-план, по которому за пять лет должны были открыться 145 розничных магазинов. Однако, со временем руководитель сосредоточилась лишь на реализации товара в онлайне.

"С финансовой точки зрения, успеха в этом бизнесе я не добилась. Хотя это самый поучительный опыт в моей жизни. Мне даже почти все равно, сколько денег я на этом потеряла, потому что я получила отличный урок и вынесла из него самое ценное", – говорит Ко.

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Уже в июле 2019 года закончился срок договоренности об отказе от конкуренции с l'Oreal, и Тони Ко сразу основала компанию Bespoke Beauty Brands. Это "инкубатор" стартапов, который помогает запуститься и встать на ноги нишевым бьюти-брендам, которые продвигаются через инфлюенсеров.

"Мы сотрудничаем либо с лидерами мнений, либо со знаменитостями. Это могут быть предприниматели или модные дизайнеры. Мы запускаем бренды, которые курируются в полной гармонии с их видением", – добавляет предпринимательница.

Советы по запуску успешного бизнеса:

Узнайте все тонкости производства продукта

Перед запуском собственного дела Тони Ко советует освоить и изучить все нюансы процесса изготовления вашего продукта. "Станьте экспертом по выпуску готового товара. Определите наилучшие методики, с которыми производство станет наиболее качественным и эффективным", – добавляет предпринимательница.



Успешная предпринимательница Тони Ко / Фото Heroine

Разберитесь в каналах продаж

По словам основательницы бренда, предпринимателю стоит выделить время и навести справки о рынке сбыта для его продукта и о возможности повышения рентабельности. Кроме того, необходимо изучить, почему из данной сферы ушли другие компании, определить целевую аудиторию и самых серьезных конкурентов.

Научитесь управлять компанией

Для начала необходимо отследить тенденции в индустрии и прогнозы экспертов, выработать механизм создания такого коллектива, который будет поддерживать видение и задачи компании.

"«Если вы знаете меньше двух третей от всего этого, то у вас не все гладко. Когда я только начинала свой бизнес с солнечными очками, то считала себя всезнайкой. Теперь же я понимаю, что не знала совсем ничего. Я умела управлять предприятием, но и понятия не имела, как в этой сфере функционируют каналы сбыта. У меня не было почти никакого представления о том, как сделать по-настоящему качественный продукт", – признается Тони Ко.