Часто родители пытаются дать своему ребенку все и сразу: самые лучшие игрушки, веселые дни рождения и тому подобное. Но поможет ли это вырастить успешного ребенка? Так как, по словам психологов, для малышей важнее иметь постоянное внимание и поддержку от родных.

Психоаналитик Ольга Школенко рассказала, от чего зависит успех ребенка, и из каких составляющих он формируется, передает издание Освита Нова.

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Так, эксперт подчеркнула, что свою успешность ребенок признает сам, поскольку он личность, которая довольна своей жизнью и живет в согласии с собой, а также самодостаточная и умеет справляться с жизненными трудностями.

От чего зависит успех ребенка

По словам Ольги Школенко, фундамент успешности ребенка закладывается родителями с момента зачатия. Так как малыш еще в утробе матери понимает, что его ждут в этом мире.

После этого в первые годы жизни ребенка родители должны обеспечить эмоциональный контакт (при кормлении маме стоит гладить малыша, а не "сидеть в телефоне").



Эмоциональный контакт мамы с ребенком / Фото bbmudno

Также стоит научить свое чадо испытывать удовольствие от простых вещей и выносить неудовлетворенность, а также получать желаемое и справляться с разочарованиями.

"Будет ли успешным ребенок, зависит и от того, как он относится к своим ошибкам. Научите ребенка понимать, что ошибаться – это нормально, не укоряйте за промахи и показывайте, что тоже ошибаетесь", – говорит психолог.

К тому же, если родители хотят вырастить успешного малыша, им не стоит удовлетворять каждую его прихоть. Потому что сейчас дети все меньше времени ждут исполнения желаний: если они что-то захотели, то родители сразу покупают. Но, если бы ребенок немного подождал исполнения своего желания, то имел бы больше радости.

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Психоаналитик назвала несколько составляющих успеха:

Креативность

Очень важно давать детям простор для творчества, потому что это способствует раскрытию потенциала. Без креативных проявлений у малышей могут возникнуть сложности с самореализацией.

Критическое мышление

Чтобы ребенок мог рассматривать явления с разных сторон, интересуйтесь его мнением, говорите что правильно, а что – нет. Говорите с ребенком, но не навязывайте свою позицию, пусть он сам учится формировать свое мнение и высказывать его.