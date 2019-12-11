От чего подростки чувствуют себя счастливыми в семье

В подростковом возрасте ребенок часто проживает разные жизненные этапы и эмоции. Психологи отмечают, что подросток, по-сути, счастлив тогда, когда он находится в атмосфере уважения: ему доверяют, его ценят, в нем видят интересную индивидуальность, нуждаются в его присутствии и помощи.

Такое мнение высказал врач, эксперт Владимир Калуга в комментариях "Семьи 24".

Интересно! 6 фраз, которыми родители могут показать свою привязанность и любовь к ребенку

По его словам, чтобы сделать своих детей счастливыми, взрослые должны быть счастливыми сами, тогда дети будут иметь перед собой надлежащий образец для подражания

"Взрослые должны быть максимально откровенны с подростками, не скрывать никаких проблем и не избегать их обсуждения. Подросток должен четко осознавать, что он не останется один на один с любыми вызовами жизни – его поймут, поддержат, посоветуют, а при необходимости и защитят, а не накажут", – добавил Владимир Калуга.



Родителям, как и детям, нужно ощущать счастье и радость / Фото Good House

Известный американский психолог Мартин Селигман определил 5 элементов счастья и психического благополучия, передает издание Childdevelop.

Положительные эмоции

Подростки должны быть сосредоточены на положительных моментах своей жизни. Для этого родители должны понять, что наполняет детей оптимизмом и делает их счастливее. Кроме того, научите подростка удовлетворять интеллектуальные и физические потребности, чтобы стать счастливым.

Увлечения

Психологи утверждают, что для ощущения счастья любому человеку нужно найти занятие, в которое он будет полностью вовлечен. Ведь тогда человек настолько увлечен чем-то, что ничто другое не имеет для него значения.

Находясь в таком состоянии полного вовлечения, ребенок становится счастливее. К примеру, если он увлекается каким-то видом спорта или деятельностью, то заниматься им много часов в день, уделять все свое свободное время этим занятиям. Поэтому родителям нужно убедиться, что они поощряют своего подростка заниматься тем, что его увлекает.



Подростки могут увлекаться танцами / Фото One-life

Взаимоотношения или социальные связи

Отношения или новые знакомства с людьми помогают подросткам чувствовать себя счастливыми. Поэтому родители должны научить своего ребенка устанавливать доброжелательные и безопасные отношения с людьми.

Смысл

Осмысленная жизнь и наличие целей дают чувство удовлетворения и счастья. Сделайте все, чтобы подросток нашел смысл жизни, поставил себе цели, чтобы получать удовольствие и становиться счастливее.

К теме! Люди счастливее, когда проводят больше времени с семьей: исследования

Достижения

Жизненные цели помогают людям достигать большего и чувствовать вследствие этого положительные эмоции. Поэтому научите подростка ставить перед собой реалистичные цели и искать пути их достижения. Ведь ребенка сделает счастливее и сам процесс достижения цели.