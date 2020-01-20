От каких плохих привычек нужно избавиться с рождением ребенка

Абсолютно идеальными родителями быть невозможно, мы все ошибаемся и делаем что-то не так. Но главное – стараться стать лучшими родителями, исправлять свои ошибки и делать так, как будет лучше для вашего ребенка. Поэтому начните с малого – обратите внимание на свое поведение.

Ниже приведен перечень плохих привычек, от которых обязательно нужно избавиться ради здоровья и хорошего самочувствия вашего малыша, передает издание Mom.

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Плохие привычки, от которых стоит избавиться, когда родится ребенок

Заниматься самокритикой в присутствии ребенка

Пожалуй, этот пункт больше касается мам. Очень плохо, когда женщины в присутствии детей высказываются о неудовлетворенности своим телом, своей работой, своей жизнью и тому подобное.Если вы хотите воспитать уверенного в себе и самодостаточного сына или дочь, этого нельзя делать. Лучше подумайте о чем-то приятном и поделитесь этим со своим ребенком.

Ругаться при ребенке

Этот пункт является самым очевидным, но очень часто родители забывают о самоконтроле и позволяют себе бранные слова во время ссор.

Не допускайте такого в вашей семье. Ведь дети очень впечатлительны и воспринимают все сильнее, чем взрослые. А негативные высказывания могут поразить малыша и привести к проблемам со сном или внезапным вспышкам гнева.

Не стоит ссориться и ругаться при ребенке / Фото Ukrmedia

Постоянно опаздывать

Кажется, что это мелочь, но она может повлиять на будущее вашего ребенка. Потому что дети копируют поведение родителей и считают его правильным. Поэтому если вы хотите воспитать у ребенка ответственность и обязательность, сами станьте более пунктуальными.

Питаться нездоровой пищей

Если вы привыкли постоянно питаться в фаст-фудах и употреблять много сладкого и другой нездоровой пищи, лучше пересмотрите свой рацион. Никто не запрещает иногда побаловать себя вкусным пирожным или картошкой фри, но не делайте этого постоянно.

Ведь со временем вы не объясните сыну или дочке, почему вам это можно, а им – нет. Поэтому они вместе с вами будут неправильно питаться. Для детского организма это очень плохо, потому что негативно влияет на состояние его здоровья в будущем.

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Смотреть программы и шоу, нежелательные для детей

Прежде чем начать смотреть программу или фильм, подумайте, подходит ли он для детского просмотра. Даже если кажется, что ваши дети очень заинтересованы игрой и не замечают, что показывает телевизор, выключите нежелательную программу. Дети очень хорошо воспринимают информацию из окружающего мира и подсознательно запоминают почти все, что видят и слышат.



Не смотрите с детьми слишком серьезные шоу / Фото VistiПоэтому если передача или фильм не принесут пользы малышу, лучше оставьте их просмотр на поздний вечер.

Забывать говорить: "Я люблю тебя"

Неважно, насколько загруженным и напряженным был ваш день, не забывайте сказать своему ребенку, как сильно вы его любите. Кажется, что не нужно делать это постоянно, но это не так. Поступками и словами вы должны показывать как сильно вы любите своего сыночка или доченьку.

То же самое касается мужа и жены. Ребенок должен жить в атмосфере любви и понимания, когда мама и папа любят и заботятся о нем, так же как и друг о друге.