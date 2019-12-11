От маленькой мастерской в квартире до успешного бизнеса: как украинский бренд покорил Америку

Виктор Олексин и Павел Пранник вместе с семьями начали свое дело с небольшой мастерской в собственной киевской квартире, но сейчас это успешный бизнес по производству кожаных аксессуаров, которыми пользуются покупатели со всего мира.

Ребята признались изданию Coma, что до сих пор вспоминают швейную машинку, на которой пошили свой первый кожаный кошелек.

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Виктор занимался пошивом кожаных аксессуаров, а Павел искал пути сбыта. Конечно, первыми клиентами молодых предпринимателей были в основном друзья и родственники. Однако впоследствии они избрали всемирную торговую интернет-платформу для хенд мейд товаров Etsy.



Ребята устроили бизнес из кожаных аксессуаров / Фото Coma

С тех пор их товары начали заказывать покупатели из-за рубежа, в том числе и из Америки. А поскольку зарубежные покупатели часто не готовы были ждать своего заказа больше двух недель, ребята решили переехать в США.

Уже через несколько месяцев к мужчинам присоединились их жены. Жена Виктора – Татьяна помогала мужу с производством, а Юля – жена Павла взялась за все финансовые дела.

Производители очень открыто заявляют, что они из Украины, а это придает особую изюминку их бренду в Америке. Они часто получают положительные отзывы от клиентов.



Семьи переехали в США ради успешного бизнеса / Фото Coma

Так, две семейные пары, которые поверили в свою мечту, покорили американский рынок и уже пятый год подряд захватывают мир. Они основали маленькое производство из пяти человек. Павел признается, что работать с родными всегда легче: с ними проще договориться, найти какие-то общие решения.