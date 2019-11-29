От маленькой мечты к большому семейному бизнесу: история открытия кафе "Мир кофе"

Собственную историю семейного бизнеса рассказали Маркиян и Ольга Бедрий, которые держат уютные львовские кофейни "Мир кофе". Они рассказывают, что это была мечта, которую удалось воплотить в жизнь.

Интервью с владельцами сети кофеен провели журналисты издания The Village.

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Ольга рассказала, что когда супруги накопили денег, которые планировали потратить на покупку квартиры (у них тогда было уже трое детей), вдруг появилась эта маленькая квартирка на Кафедральной площади.

"Маркиян мне позвонил и говорит: "Что делаем? Здесь есть помещение возле костёла, но я должен уже дать ответ". Я спокойно ответила: "Хорошо, бери". Он еще колебался, но я настояла. И вот так в телефонном режиме приняли решение", – сказала женщина.



Супруги Маркиян и Ольга Бедрий с детьми

По ее словам, потом эта квартира долго стояла, потому что денег на ремонт не осталось.

Маркиян вспоминает, что в том районе в то время по улице мог пройти один человек за 2 часа.

Маленькая лавочка-кафе "Мир кофе" на четыре столика была создана прежде всего для того, чтобы обеспечить мне рабочее место. Долгое время я работал за барной стойкой, просто зарабатывал деньги на жизнь семьи,

– говорит мужчина.

Ольга добавляет, что Маркиян тогда полгода стоял за прилавком нон-стоп сам, а она носила ему обеды и пекла пирожные к кофе. "Это был очень трудный период, потому что приходилось справляться со всем самостоятельно", – добавила она.



"Мир кофе" на Площади рынок

Впоследствии бизнес начал процветать. У супругов было около 40 видов кофе в продаже, и все они ежедневно готовили.

Маркиян поделился, что сначала они сделали магазин, в котором было бы много кофе из разных стран. Но все это быстро переросло в кафе. "Четыре столика были постоянно заняты, кофейная машина еле справлялась. Люди хотели пить кофе и общаться", – говорит мужчина.



Заведение "Мир кофе" пользуется огромной популярностью во Львове

Впоследствии супруги открыли еще кафе во Львове. "Как-то наткнулся на сообщение в Facebook о том, что "Мир кофе" на Кафедральной для пожилых людей, на площади Рынок – для молодежи, а в Киеве – для львовской диаспоры", – ответил Маркин.

Ольга также заверила, что в заведении им помогают дети: Оксана и Остап. Начинали с мытья полов в случае необходимости, с уборке столиков.