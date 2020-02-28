От небольшого магазина до самой узнаваемой марки: секрет успеха бренда Victoria's Secret

Бренд Victoria`s Secret начинал свой путь от нескольких калифорнийских магазинов, оформленных в стиле "викторианского борделя", однако за несколько десятилетий он приобрел всемирную известность. Теперь бренд хотят продать за более 1 миллиарда долларов.

Недавно США всколыхнула новость от издания The Wall Street Journal, что миллиардер Лесли Векслер – создатель компании L Brands – всерьез задумался о том, чтобы продать "жемчужину" среди своих брендов – марку женского нижнего белья Victoria's Secret.

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Так, всемирно известный бренд Victoria's Secret купила частная акционерная компания Sycamore Partners за 525 миллионов долларов.

История успеха бренда Victoria's Secret

Интересно, что бренд нижнего белья для женщин появился из-за скромности мужчин. Так, в середине 1970-х годов Рой Реймонд столкнулся с проблемой – он не мог выбрать нижнее белье для жены, потому что чувствовал себя неудобно. Кроме того, был довольно скупой выбор.

Все начиналось с небольшого магазина

Предположив, что с такими сложностями сталкиваются все мужчины, Рэймонд решил открыть собственный бизнес – магазин женского нижнего белья, куда будет не стыдно заходить мужчинам.

Тогда в 1977 году 30-летний Рэймонд арендовал площадь в торговом центре под магазин за 80 тысяч долларов, часть из которых он взял в кредит в банке, а другую часть – взял в долг у родственников жены. Название Рэймонд придумал сам – Victoria's Secret, которое должно было касаться Викторианской эпохи.



Магазин Victoria's Secret / Фото Fashionnetwork

Супругам сыграло на руку то, что в те времена на рынке нижнего белья фактически не были представлены красивые и сексуальные модели. Поэтому уже в первый год компания Рэймонда заработала полмиллиона долларов.

Рэймонд довольно быстро открыл еще несколько магазинов в Калифорнии, а затем запустил 42-страничный каталог. К 1982 году сеть выросла до шести магазинов, бизнес приносил выручку в 6 миллионов долларов в год.

Как и за сколько Лесли Векснер купил компанию

Однако впоследствии бренд Victoria's Secret вступил на путь банкротства, поэтому на помощь пришел бизнесмен Лесли Векснер, который в то время был основателем успешной сети спортивной одежды The Limited, которая насчитывала сотни магазинов.

Бизнесмен быстро вычислил ошибку в бизнес-модели Victoria's Secret. Проблемой стало то, что магазин идеально подходил для мужчин, но женщины, по его предположению, могли чувствовать себя так же неловко. Поэтому он купил компанию в 1982 году всего за 1 миллион долларов.



Владелец Victoria's Secret Лесли Векснер / Фото Forbes

Векснер начал по доступной цене продавать белье, которое выглядит роскошно и дорого, тем женщинам, которые не могут позволить себе выложить несколько сотен долларов за дорогие европейские марки. Бизнесмен полностью изменил интерьер магазинов. Новые торговые точки стали открываться почти в каждом торговом центре США.

Заметно, что Векснер выбрал правильную стратегию: в 1995 году сеть насчитывала 670 магазинов по всей территории США, а оборот Victoria's Secret составил почти 2 миллиарда долларов.

Как в Victoria's Secret появились шоу и "ангелы"

Бренд дальше продолжал укреплять свои позиции. С 1995 года бренд Victoria's Secret начал проводить свой знаменитый ежегодный показ мод. Организацию шоу доверили директру по маркетингу Эду Разеку, который и придумал моделям образ ангелов – девушки с длинными распущенными волосами ходили по подиуму в белье, и за спиной у них были ангельские крылья.

Впоследствии "ангелами" стали называть не всех моделей Victoria's Secret, а только тех, которые заключили с компанией специальный контракт. Так, на показе в 2018 году только 12 из 60 моделей официально имели статус "ангела" Victoria's Secret.



Грандиозные шоу Victoria's Secret, которые происходят ежегодно в разных мегаполисах

В 1999 году фэшн-шоу впервые транслировалось в онлайн-режиме. Даже сервер не выдержал огромного количества желающих посмотреть трансляцию (1,5 миллиона человек). Victoria's Secret стал узнаваемым во всем мире. На фэшн-шоу тратились огромные деньги.

Уже в 2000 году в компанию пришел Шерен Джестер Терни, которая и возглавила Victoria's Secret Direct и стала ответственной за каталог. В 2006 году Шерен доверили полномочия генерального директора всего бренда. К 2015-му году ей удалось увеличить продажи на 70% – до 7,7 миллиарда долларов.

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Впоследствии должность директора занял сам Лесли Векснер. Он решил избавиться от каталога, купальников и одежды, чтобы сосредоточиться исключительно на производстве нижнего белья. Векснер разделил бизнес на три направления – Victoria's Secret Lingerie (нижнее белье), Victoria's Secret Beauty (товары для ухода за собой) и Pink (товары для молодых девушек). Впрочем, нововведения себя не оправдали, и уже в 2018 году пришлось возвращать и каталог, и купальники.

Сложные времена для Victoria's Secret

В период с 2016 по 2018 год доля Victoria's Secret на американском рынке упала на 9% (с 33% до 24%).

В показах Victoria's Secret все еще участвовали сексуальные "ангелы" с безупречными фигурами. Это дало повод для критики компании за то, что она отстала от времени. Еще больше негативных комментариев в адрес Victoria's Secret стало поступать после интервью, которое Разек в комментариях журналу Vogue в 2018 году сказал, что трансгендеры не должны участвовать в показе.



Эд Разек с моделью Келли Гейл / Getty Images

В 2018 году Victoria's Secret Fashion Show показало самые низкие рейтинги за всю свою историю, а в 2019-м компания впервые за 25 лет отказалась от проведения мероприятия.

Новая беда для Векснера пришла с неожиданной стороны. В июле 2019 года по обвинению в продаже людей в сексуальное рабство был арестован финансист Джеффри Эпштейн, у которого были тесные связи с владельцем Victoria's Secret.

Последний скандал вокруг Victoria's Secret произошел совсем недавно: в The New York Times, журналисты которой пообщались с несколькими моделями и бывшими сотрудниками, вышла статья о том, что в Victoria's Secret много лет культивируется "культура женоненавистничества и домогательств". В частности, ненадлежащие поступки не раз себе позволял Эд Разек.

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