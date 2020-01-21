От обычного хобби к успешному бизнесу: история создания украинского бренда одежды VOVK

VOVK – это украинский бренд авторской одежды, созданный семейной парой Татьяной и Виталием Семенченко. Сначала Vovk сотрудничал с частными швеями, однако, когда объемы стали расти, создал собственное производство. Сейчас у бренда 28 студий одежды в 15 городах.

Основательница украинского бренда одежды VOVK Татьяна Семенченко рассказала о том, как хобби переросло в бизнес и с какими трудностями пришлось столкнуться перед реализацией ее "наполеоновских" планов изданию The Point.

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История создания бренда VOVK

"Мой партнер по жизни – муж Виталий – также и партнер по бизнесу", – сказала Татьяна. По образованию Виталий – учитель физкультуры, всю жизнь занимался большим теннисом, а Татьяна – инженер-технолог пищевого производства, но еще с детства обожала шить. С этого все и началось.

В институте, параллельно с учебой, я шила и продавала одежду через соцсети. Дела шли неплохо, но хотелось чего-то более масштабного. Уже в 2012 году мы открыли первый магазин, а два с половиной года назад – собственное производство. Тогда же стала активно открываться розничная сеть,

– рассказала Татьяна.



Татьяна и Виталий Семенченко – основатели бренда одежды VOVK / Фото Pink

Начинали они с двух человек, сейчас в коллективе более 300 людей. Еще есть сотрудники, которые работают на аутсорсе (например, фотографы и модели), и подрядные компании.

Почему бренд называется VOVK и какие сложности были в работе

VOVK – это девичья фамилия Татьяны Семенченко, а еще очень легко запоминается. "Кто-то говорил, что такое название больше подходит для мужского бренда, но я так не считаю. Для европейца это вполне нормальное название, которое легко произносится и одинаково читается на любом языке", – ответила женщина.

Кто придумывает вещи? Татьяна отметила, что все идеи – ее. "Вещи у нас простые, там не нужно ничего особо выдумывать. Иногда нахожу идеи в интернете или подсматриваю в зарубежном масс-маркете. Я прикидываю – нам нужно платье-рубашка, летний вариант, чтобы можно было надеть его в офис. Делаю эскиз, распечатываю фотографию, где-то что-то дорисовываем или убираем и отправляем конструктору", – сказала она.

По ее словам, самым сложным было создать команду. Многие на ранней стадии разворачивались и уходили, даже на собеседовании, потому что не верили в идею построить успешный бизнес, открыться в разных городах Украины.

"Я за то, чтобы растить специалистов внутри компании. У нас есть истории такого роста. Например, одна женщина 45 лет пришла в ритейл стилистом, а через два года стала региональным менеджером. Это хороший пример для тех, кто хочет развиваться, а не только жалуется на сложности", – добавила Татьяна.

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На сегодняшний день у бренда VOVK 26 студий по Украине и интернет-магазин. Они представлены в 14 городах: Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Винница, Луцк, Херсон, Запорожье, Кривой Рог и Чернигов.

О стартовом капитале и первом магазине-студии

Татьяна отметила, что стартовый капитал на момент открытия первого магазина был 15 тысяч гривен (речь идет о маленьком магазине в Вышгороде, где сначала работала сама Татьяна), то есть примерно 2 тысячи долларов на то время. А первая VOVK студия открылась около станции метро "Площадь Льва Толстого" в 2013 году перед событиями на Майдане.

"Ткани мы закупаем в первую очередь в Китае, на втором месте идет Турция, еще Южная Корея. Раньше мы покупали некоторые ткани также в итальянских стоках, но сейчас это слишком маленькие для нас объемы", – сказала основательница VOVK.

Кроме того, бренд работает по принципу масс-маркета – ежемесячно пополняют ассортимент и еще еженедельно получают несколько новых моделей в продажу.

Когда бизнес окупился. "Мне сложно сказать, когда он окупился, так как каждый месяц он что-то "съедает", и в то же время мы зарабатываем. Если мы открываем новую студию, то в нее нужно вкладывать какую-то сумму. Но при этом если на прошлый сезон (пять месяцев) мы заказали 300 километров тканей, то на новый – 600 километров (это примерно 300 тысяч юбок, блуз и платьев)", – заверила Татьяна Семенченко.

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"То, что мы можем без посторонних инвестиций вкладывать наши заработанные деньги в свое развитие, доказывает, что бизнес – прибыльный", – отметила Татьяна.

Какими качествами надо обладать, чтобы открыть свой бизнес

По словам Татьяны Семенченко, однозначно авантюризмом. "Если человек боится рисковать, у него ничего не получится. Целеустремленность, вера в то, что ты делаешь – когда мы начинали, мало кто в это верил. Не стоит слушать окружающих. Начинающие бренды хотят все сразу и ставят бешеные цены. Но главное – это терпение. Когда оно есть, ты понимаешь, что да, сегодня не получилось, получится через полгода. И трудолюбие", – советует основательница VOVK.



Татьяна Семенченко / Фото The Point

Кроме того, женщина отмечает, что нужно понимать, что если у тебя бизнес, то у тебя нет выходных, отпусков, нет ночей и четкого рабочего графика. Жалеть себя нельзя.