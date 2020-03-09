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От смеха до слез: 20 курьезных и трогательных свадебных фото, которые вас удивят

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Свадьбы бывают разными – именно так можно описать эти праздничные фото. В подборке есть очень смешные и позитивные кадры, а также искренние и трогательные моменты, которые растрогают каждого. В общем эти фотографии вам точно понравятся.

Международное общество профессиональных свадебных фотографов представило интересную коллекцию фотографий. Профессионалам удалось сделать свадебные фото уникальными – от восторга курьезных моментов с динамикой движения и искренности чувств.

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Так, время от времени на свадьбах что-то может пойти "не по плану", что приводит к свадебным фейлам или умилению гостей.

Смотрите курьезные и трогательные свадебные фото:

Автор: Мария Бондар
Теги: Фото дня Отношения Брак Семья Курьезные новости
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