От смеха до слез: 20 курьезных и трогательных свадебных фото, которые вас удивят

Свадьбы бывают разными – именно так можно описать эти праздничные фото. В подборке есть очень смешные и позитивные кадры, а также искренние и трогательные моменты, которые растрогают каждого. В общем эти фотографии вам точно понравятся.

Международное общество профессиональных свадебных фотографов представило интересную коллекцию фотографий. Профессионалам удалось сделать свадебные фото уникальными – от восторга курьезных моментов с динамикой движения и искренности чувств. К теме! Невеста надела на свадьбу костюм тираннозавра вместо изысканного платья: забавные фото и видео Так, время от времени на свадьбах что-то может пойти "не по плану", что приводит к свадебным фейлам или умилению гостей. Смотрите курьезные и трогательные свадебные фото: