От знакомства до совместной жизни: 11 стадий в отношениях, которые проходят все пары

Психологи утверждают, что существуют стадии сближения мужчины и женщины, а сам процесс развития отношений идет постепенно. И только когда все стадии пройдены, наступают гармоничные отношения между влюбленными.

Знакомство – это только первая ступенька к длительным отношениям. Счастливые пары проходят определенные этапы отношений, и если ваш роман "не такой", значит, вы еще не добрались до некоторых точек, пишет Cosmo.

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Психологи назвали 11 стадий развития отношений, которые проходят все пары. И все, как правило, в разном порядке.

Начало романа

Ваш избранник может быть давним другом, с которым вы решили попробовать встречаться, или коллегой, который давно на вас смотрит, незнакомым сначала человеком. То есть это ваше знакомство и понимание того, что что-то может получиться.

Первое свидание

Вполне возможно, что вы плохо его запомните из-за волнения, но, по крайней мере, вы точно произвели хорошее впечатление, если у вас зародились отношения.



Первое свидание / Фото Unsplash

Социальные сети

Этот этап обычно приходится на начало отношений, когда вы находите в интернете страницу своего партнера, читаете его посты и комментарии, смотрите фото и тому подобное.

Обмен шутками в переписке

Этот момент важен, чтобы вы убедились в совпадении чувства юмора. Можно рассказывать анекдоты и при личном общении, но современный юмор часто базируется на картинках и мемах. Поэтому важно иметь человека, с которым у тебя общие взгляды и чувства юмора.

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Первый секс

Он может оказаться не очень приятным или даже ужасным, но он тоже стадия отношений. Отметим, что на любой стадии развития отношений пара может понять, что им "не по пути" и прекратить общение.

Бывшие партнеры

Ты узнаешь о них из интернета или лично спрашиваешь у партнера. В любом случае вам следует понимать, с кем вы имеете дело и стоит ли волноваться из-за бывших.

Знакомство с родителями

А также друзьями и знакомыми. Это очень важный этап и точно означает серьезность намерений партнеров. К тому же, на таких встречах вы точно узнаете больше друг о друге или даже какие-то семейные секреты.



Знакомство с родителями парня / Фото vecernji.hr

Первая крупная ссора

Она часто начинается из-за пустяков, но в процессе вы можете наговорить друг другу много неприятных вещей. Затем вы, скорее всего, помиритесь – и довольно долго не будете иметь конфликтов. Поверьте, из-за этого не стоит волноваться, ведь впереди их будет еще много.

Первый отпуск

В отпуск многие отправляются с некоторой опаской: а вдруг что-то пойдет не так? Ведь это первый совместный отдых. И обычно все проходит отлично, вы больше узнаете о партнере, ведь постоянно только вдвоем. К тому же, вы привозите кучу новых впечатлений и начинаете планировать следующий отпуск.

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Совместная жизнь

Вы становитесь все ближе, и этот вопрос в какой-то момент возникает. Тогда вы решаете, где именно будете жить вместе и какие вещи взять с собой. Жизнь вместе точно покажет вам вашего партнера со всех сторон и вы убедитесь, хорошо ли вам вместе.

Привычки

Часто парни разбрасывают носки, а женщины везде забывают ключи или еще какие-то вещи. Возможно, вы будете спорить, кто готовит завтрак, а кто будет выносить мусор, но это нормально. Время от времени вы оба будете ходить без одежды.

Какие-то ваши привычки не будут нравиться партнеру, какие-то – наоборот, но вы будете готовы смириться с недостатками, если любите друг друга.