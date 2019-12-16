Отцы открыли клуб, в котором учатся заплетать своих дочерей: милые фото

Английские отцы придумали замечательную идею, как научиться плести косы и делать другие прически своим доченькам. Для этого они создали клуб, где проводят регулярные занятия и мастер-классы.

Клуб имеет свой твиттер, в котором они выкладывают фотоотчеты о занятиях и делятся лучшими вариантами переплетов.

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Кто решил организовать клуб? Такая идея возникла у Джека Вудхемса, которому нужно было причесать свою дочь на праздник. Тогда ему помогла его знакомая Мария, заплела и других детей на вечеринке. С тех пор Джек задумался и понял, что тоже хочет уметь плести прически своей четырехлетней дочери, чтобы она была довольна результатом.

Вокруг Джека стали появляться другие отцы, которые тоже хотели научиться заплетать дочерей. Поэтому они вместе нашли помещение и решили проводить там регулярные встречи. Мужчины ежемесячно вместе с детьми приходят в клуб, приносят угощения и устраивают мастер-классы.

Quite unbelievable skills from the dads at Yorkey dad hair school this morning.

You can follow our star pupil Geoff on instahttps://t.co/QMGE5c1acR#dadhairskills pic.twitter.com/crQazebtt3 — Yorkey Dads (@YorkeyDads) 24 листопада 2019 р.

Так, один из отцов признался, что теперь мечтает однажды заплести волосы своей дочери перед ее собственной свадьбой.