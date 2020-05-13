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Отдых и игры для детей дома: советы, которые помогут сделать малыша счастливым

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Дети и родители на карантине
Родители с детьми на карантине / Sangean

Представительство UNICEF Ukraine поделилось полезными советами для родителей, которые помогут уменьшить стресс и тревожность у детей и сделать их счастливым.

В брошюре от UNICEF Ukraine рассказывается о конкретных веселых активностях и играх, которые помогут успокоить ребенка, контролировать его эмоции и усилить чувство защищенности.

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"Мы все переживаем непростые, напряженные времена. Как родители, вы можете испытывать стресс, волнение, разочарование, растерянность и потерю связи с привычными источниками поддержки. Во время пандемии COVID-19 ваши дети, вероятно, чувствуют то же, хотя эти чувства могут проявляться в них по-другому", – заверили авторы.

Поэтому родителям стоит помнить, что в реагировании на стрессовые события дети смотрят на взрослых. Само обсуждение с детьми их страхов, общие релаксационные упражнения, обучение созданию ощущения комфорта могут помочь уменьшить тревожность.

Скачать документ UNICEF Ukraine с советами можно по ссылке.

Смотрите фото-советы для детей от UNICEF Ukraine

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Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Воспитание Родители и дети Советы Дети Семья
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