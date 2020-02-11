Отдых и контроль бизнеса: важные секреты, как путешествовать и работать одновременно

Денис Логвиненко – директор рекламного агентства Havas Digital Kyiv уже посетил более 250 городов и несколько стран. Он продолжает путешествовать по миру, несмотря на напряженный график работы. Поэтому, если вы не хотите проводить лето в офисе, вы можете отправиться в путешествие, не отрываясь от работы.

Денис рассказал изданию Inspired, как ему удается так часто бывать за границей и вести при этом бизнес.

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"Я путешествую примерно 20 раз в год. Это как рабочие поездки, так и личные. Есть путешествия, привязанные к датам: бизнес-трипы, фестивали, Новый год, день рождения. Все остальные спонтанные − просто смотрю, где есть свободные даты и куда можно поехать. С приходом лоукостеров могу проснуться и улететь в другую страну вместо того, чтобы сидеть на одном месте", − сказал мужчина.



Денис Логвиненко / Фото Inspired

По его словам, продолжительность поездки зависит от дистанции. Если летишь в Азию или США, нужно 2-3 недели минимум, потому что лететь 14 часов. Если это Европа и полет занимает 2-3 часа, можно смело ехать на 3-4 дня.

Денис поделился любимыми городами в Европе: Берлин и Дрезден в Германии, Барселона в Испании, Лиссабон и Порто в Португалии, Лондон в Великобритании, в США – Нью-Йорк и Чикаго.

Путешествия способствуют развитию бизнеса

"Считаю, что путешествия не мешают бизнесу, а наоборот помогают не выгорать, быть заряженным и заряжать других людей", – подчеркнул Денис Логвиненко.

Он подчеркивает, что нельзя мотивировать команду следовать за собой или быть несколько лет вместе с тобой в бизнесе, если ты не имеешь энергии и сил. Путешествия влияют на твое настроение и восприятие. А такие вещи в команде передаются цепной реакцией.



Денис Логвиненко на отдыхе, но следит за работой команды /Фото Inspired

Как путешествовать и не выпадать из рабочих процессов

Путешествовать и контролировать все процессы команды и бизнеса помогают несколько важных факторов:

профессиональная команда;

отлаженные процессы;

доверие и делегирование.

"Было время, когда я строил офис в другой стране и находился там по 2-3 недели. В основном я проводил время с клиентами, встречался с новыми людьми, развивал бизнес и удаленно руководил командой в Украине", – добавил мужчина.

Денис рассказал, что он почти постоянно онлайн, поэтому место его пребывания не имеет значения для того, чтобы проконтролировать все процессы. "Работа − не там, где офис, а там, где могут меня найти", – считает директор модельного агентства.

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Важно всегда быть на связи

У тебя должен быть хороший девайс, который долго держит батарею, или дополнительный способ подзарядки. "У меня стоит Basecamp для проектных задач, Telegram для быстрой коммуникации, Google-почта и календарь, напоминающий, какие звонки и встречи нельзя пропускать", – поделился Денис Логвиненко.

Он уверяет, что необходимо проверять все приложения три раза в день: утром, в обед, вечером. Главное – создать условия, чтобы все понимали, что ты всегда доступен в режиме работы тогда, когда и твоя команда.



Денис Логвиненко во время путешествия / Фото Inspired

Кто может работать удаленно? Все, кто не привязаны к месту, все креативные специалисты могут так работать. Менеджменту это можно делать только тогда, когда компания зрелая.

"Я из тех руководителей, которых больше интересует результат, чем формальность. В нашем агентстве гибкий график начала рабочего дня. У всех разные биоритмы, поэтому главное знать свои задачи и придерживаться дедлайнов", – ответил директор Havas Digital Kyiv.

7 лайфхаков для тех, кто хочет работать в путешествиях

Проверьте, не заблокированы ли основные сервисы, с которыми будете работать, в стране, по которой путешествуете.

Проверьте свой мобильный тариф или подумайте о покупке местной sim-карты.

Позвоните в банк заранее, если планируете покупки, чтобы избежать блокировки карты.

Найдите ближайший lobby bar с хорошим интернетом, если свободный интернет – это проблема для страны.

Не обновляйте все программы во время поездки, это отнимает много ресурсов телефона и он быстро разряжается.

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Денис Логвиненко путешествует чаще с ручной кладью. "Все, что покупаю в поездках (вещи, сувениры, и прочее), пакую и отправляю почтой в Киев. В этом помогает DHL и т. д. Это комфортнее, чем тянуть все на себе, и помогает легко планировать переезды из города в город", – сказал мужчина. Жилье бронирует, когда покупает билеты, или уже по факту прилета. Использует сайты Airbnb, booking.com, Hotels Tonight.