Отказалась от колледжа, чтобы построить многомиллионный бизнес в индустрии моды: история успеха

Начать бизнес – это всегда рискованное начинание для любого. Но когда Рэйчел Лим решила создать собственное дело в индустрии розничной торговли, то ставки были особенно велики. Тогда 21-летняя девушка одолжила сбережения у мамы и отказалась от колледжа ради своего бренда одежды.

Почему девушка одолжила деньги у мамы

"У меня не было денег, поэтому я не имела другого выбора, как пойти к маме и попросить заем", – призналась Рейчел изданию CBNC.

Интересно! Прибыльный бизнес: муж и жена создали миллиардную компанию, чтобы чаще быть вместе

Эта просьба была не в лучшее время для семьи: мама Рэйчел уже работала над двух работах для поддержки семьи после того, как кризис 1997 года вынудил отца закрыть дело с кораблем.

"Это одна из причин, почему я знала, что не могу сорваться. Я не могла ее подвести", – рассказала основательница бренда одежды.



Рэйчел Лим с мамой в Сингапуре / Фото CBNC

Как Рэйчел Лим удалось открыть бизнес

Лим – одна из соучредителей женского модного бренда Love, Bonito, разработанного специально для азиатских покупателей. Многомиллионная линейка одежды сегодня есть у женщин от Гонконга и Австралии до США. Но 15 лет назад, когда все только начиналось, это казалось невозможным.

Мы с друзьями, мы еще в школе всегда думали о способах заработать дополнительные карманные деньги. Хотели продавать в интернете одежду, которую мы носили всего несколько раз,

– рассказывает Рейчел.

В 2005 году розничная торговля в интернете только начиналась в Юго-Восточной Азии, но увлечение быстро росло, когда покупатели получили быстрый доступ к технологиям.

"Люди из Малайзии, Индонезии, Гонконге и др услышали бы о нас из соцсетей или веб-сайта. Так было тогда, мы поняли, что могли связаться с многими разными людьми со всего мира всего одним щелчком мыши", – добавила Лим.

Создание бренда одежды

Поэтому, когда подростки перестали продавать собственную одежду, они решили увеличить свою игру, собрав свои сбережения в размере 300 долларов, и решили путешествовать заграницу, чтобы импортировать больше.

По словам Рэйчел Лим, много международных брендов удовлетворяли потребности европейских и американских женщин, которые имели очень разные пропорции тела, цвет кожи, предпочтения и даже погоду.



Дизайнерская студия Love, Bonito / Фото CBNC

Это породило новую цель для молодых учредителей: создать новую модную линейку одежды, специально адаптированную под азиатских женщин, с меньшими размерами и более четким кроем. Поэтому они освежиди бизнес, сменив название BonitoChico на Love, Bonito и создав собственные дизайны, чтобы лучше соответствовать пропорциям.

Уже в 2009 году, когда Лим был 21, она бросила колледж, чтобы сосредоточиться на бизнесе на полный рабочий день. К ней в то время в качестве соосновательниц присоединились ее подруги – Виола и Велда. "Я понимала, что мне нужно сосредоточиться на одном", – сказала Лим.

Как сейчас работает бизнес по производству одежды

В 2014 году Велда отошла от бизнеса, но Виола осталась на месте и сегодня работает членом правления.



Основательницы бренда Love, Bohito / Фото CBNC

Тем временем Лим зарекомендовала себя как лицо бренда и одной из наиболее влиятельных женщин-предпринимательниц в Юго-Восточной Азии. В 2016 году, в возрасте 28 лет, она вошла в топ 30 самых успешных людей до 30 лет. А в январе 2020 года она встретилась с премьер-министром Сингапура, чтобы обсудить стартапы в городе-государстве.

На сегодня бизнес собрал более 10 миллионов долларов от инвесторов. Но Лим сказала, что настоящий выигрыш доказал маме, что ее азарт окупился. "Постепенно я ей возвращала средства. Для меня приоритетом было то, что ей не нужно будет работать на разных работах", – ответила Рэйчел.