Для каждого человека страх является наиболее опасной эмоцией. И он появляется с опытом: пережив это чувство однажды, вы будете испытывать подобные эмоции в подобных ситуациях. Но как формируются страхи у малышей и почему родителям важно обращать на них особое внимание?

Психологи утверждают, что детские страхи бывают нескольких видов: навязчивые, бредовые и сверхценные, пишет WoMo.

Интересно 10 признаков, что ваш ребенок станет успешным в будущем

Так, навязчивые ребенок переживает в каких-то конкретных случаях, например, высота, закрытые пространства, темнота и тому подобное. Бреда – при этом страхе ребенок почему-то боится носить какую-то одежду, играть с какой-то куклой и тому подобное. Их причину трудно обнаружить.

А сверхценные являются наиболее распространенными и могут быть вызваны фантазией ребенка. На этих страхах он зацикливается и не может преодолеть.

Откуда у детей появляются страхи

Конкретный случай

Ребенок может пережить какой-то случай, после чего начнет бояться чего-то. К примеру, если укусила собака или ребенок застрял в лифте и тому подобное. Такие страхи также зависят от тревожности и других особенностей малыша.

Постоянные запреты, гнев и угрозы взрослых

Навеянные страхи тоже очень распространены, потому что дети склонны остро воспринимать фразы: "Не ходи – упадешь" или "Не бери – обожжешься", "Не гладь – укусит" и другие. И это тоже может создать у малыша определенные страхи.

Фантазия

Иногда дети придумывают предмет страха. Например, в темноте перед их глазами могут оживать страшные чудовища и монстры. Но на самом деле это не так и стоит вовремя объяснить ребенку, что он в безопасности.

Ребенок чего-то боится / Фото simya

Семейные конфликты и взаимоотношения со сверстниками

Дети часто могут чувствовать вину из-за ссоры родителей и боятся оказаться их причиной.

Также иногда бывает так, что если детский коллектив оскорбляет ребенка, не принимает его, то малыш не захочет идти в садик или школу. Или другие дети могут просто запугивать вашего сына или дочь различными историями.

Как возраст влияет на чувство страха

Интересно, что до шести месяцев малыша способен напугать громкий шум, резкие движения людей или падение. Уже с семи месяцев до года дети нормально относятся к этому, но их могут пугать незнакомцы, процесс переодевания, смена обстановки, высота, душ и тому подобное.

В возрасте от года и до двух лет ребенок боится расстаться с родителями, получить травмы, а иногда и спать, если ему снятся ночные кошмары.

Основой для страха детей до 3 лет является отвержение со стороны родителей, большие непонятные предметы (машины) и изменение порядка жизни. Об этом важно помнить, отдавая малыша в садик.

С 3 до 4 лет у детей начинают проявляться боязнь темноты, одиночества и замкнутого пространства. Поэтому надо быть осторожными с решениями отучить ребенка спать от родителей.

Читайте также Как научить ребенка успокаивать свою агрессию и злость: 6 полезных стратегий

В 6-7 лет у ребенка формируется чувство времени и пространства, появляется понимание жизни, поэтому у него может появиться страх смерти.

Дети, которым исполнилось семь или восемь лет, обычно боятся вызвать недовольство родителей, не оправдать их ожидания.

Немаловажен и тот момент, что обычно чувствительный ребенок чувствует те же страхи, что и его мама в прошлом или настоящем. И своим беспокойным поведением она может еще больше взволновать малыша.

Какова продолжительность страхов ребенка? Возрастные страхи обычно существуют три-четыре недели после возникновения, но если интенсивность растет, ребенок склонен к панике, а такой страх может длиться и до взрослого возраста.

Как помочь ребенку преодолеть страхи

Родителям главное оставаться спокойными и сопереживать своим детям. Также важно уметь найти золотую середину между равнодушием и чрезмерным беспокойством.



Родителям надо помочь ребенку побороть страх / Фото changeonelife

Обязательно обсуждайте с малышом его страх, старайтесь его убедить не бояться, но никогда не умаляйте боязнь и не высмеивайте. Можно, например, придумать сказку или историю, в которой ребенок бы победил свой страх.

По словам психологов, один из самых эффективных способов снятия страха – рисование, особенно снов или того, что пугает малыша. Ребенку нужно объяснить смысл рисования. В конце предложите "уничтожить" свой страх: разорвать, сжечь или изменить что-то в рисунке так, чтобы получился "защитный щит".

Главное – не игнорировать жалобы малыша, не относиться к страхам как к капризам, не наказывать за "трусость". Объясните ребенку, что его понимают, и он в полной безопасности и может доверять родителям.