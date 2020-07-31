У каждой страны свои традиции, и это касается не только культуры, но и воспитания детей. Особенно сильно отличаются западная (европейская) и восточная (азиатская) модели воспитания.

Эксперты издания Psychologos поделились собственными наблюдениями того, как отличается воспитание детей в Европе и Азии.

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Как отличаются методы воспитания в Европе и Азии

Подход к воспитанию

Известно, что западные люди не очень щепетильны и они редко ставят детей на первое место в своей жизни. Однако они также не считают, что дети им что-то должны, ведь родителей не выбирают.

В то же время родители в Азии готовы для своего ребенка пойти на все. Они могут тратить много времени на занятия и игры с малышом. При этом они считают, что дети остаются у них в долгу, потому что взрослые посвятили им свою жизнь.

Возможность выбора

Западные родители всегда стараются воспитать в ребенке индивидуальность и говорят, что у него есть право собственного выбора. На малышей никогда не будут давить или внушать свою позицию.

Однако азиатские мамы и папы сами решают, что нужно детям, поэтому они сами обучают их необходимым умениям для достижения конкретных целей. Например, мамы в Китае самостоятельно определяют, какие факультативы и увлечения будут интересны ребенку, а какие – нет.



Воспитание детей в Китае / Фото businessinsider

Строгость в воспитании

Некоторые родители очень суровые, а другие – наоборот, воспитывают ребенка в любви и ласке. Но в целом западные мамы более "мягкие". К примеру, их считают строгими только, если они дают ребенку играть в игры только ограниченное количество времени.

В то же время азиатские мамы в Китае вообще запретят компьютерные игры детям, чтобы они не тратили время зря. Кроме того, азиатская традиция предполагает воспитание в строгости и приучение к жесткой дисциплине.

Отношение к нагрузкам

Здесь для западной системы характерно бережное отношение к ребенку. Родители не принуждают ребенка к труду и не переутомляют малыша.

А уже азиатская система воспитания предусматривает режим максимальных нагрузок. Так, китайские матери считают, что их дети должны всегда быть лучшими учениками, ведь успешное обучение для них является показателем правильного воспитания.

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Поддержка

Западные родители переживают за эмоции и самооценку своего ребенка. Поэтому, в Европе считается, что детям всегда нужна поддержка, особенно если у тех трудности и проблемы.

Однако азиатские родители делают все наоборот – они считают, что их дети должны оставаться сильными и требуют от них высоких показателей. Если ребенок потерпит неудачу, то мамы и папы могут прямолинейно выразить свое недовольство этим.

Обучение

Интересно, что для западной системы характерно лояльное отношение родителей к плохому обучению ребенка. Они могут сказать, что им это не нравится, но при этом родители постараются сделать так, чтобы ребенок не почувствовал себя бездарным или лентяем. Мамы и папы думают, что у ребенка не получается из-за того, что программа сложная или непонятный предмет.

В то же время азиатские родители положительно не воспринимают ни плохие, ни хорошие оценки, потому что им нужно, чтобы ребенок учился только на отлично. Поэтому, взрослые могут требовать десятки упражнений на уроках и будут заниматься с детьми, чтобы они преуспели в учебе. Азиатские родители считают, что лучшим стимулом для детей являются реальные успехи.