Отмена усыновления: почему приемные родители отказываются от ребенка

Иногда случается так, что приемные родители в какой-то момент понимают, что не могут по ряду причин продолжать воспитывать ребенка из интерната.

Почему в приемных семьях возникают такие ситуации и как проходит процедура отмены усыновления – выясняли журналисты 24 канала вместе с Благотворительным фондом "Рідні".

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Какой самый сложный период в воспитании приемного ребенка

Психологи уверяют, что для приемных родителей самое сложное – выдержать первый год после усыновления ребенка. Ведь в первые месяцы ребенок может очень хорошо себя вести, чтобы понравиться, а потом он может начать проверять, действительно ли новые родители его любят.

К тому же, малыша когда-то бросили, и теперь ему сложно кому-то доверять. Ребенок не понимает, как дальше сложится его жизнь и бросят ли его снова. Дальше будет легче, потому что начнутся совместные события, семейные праздники. Все это укрепляет семью, вызывает у людей привязанность. Но чтобы дойти до этого, нужно время.

В каких случаях приемные родители могут отказаться от ребенка

Как рассказала психолог Благотворительного фонда "Рідні" Кристина Ясинская, главная причина возвращения детей обратно в детдом – выгорание родителей. Ведь дети-сироты, которые пережили в своей жизни тяжелые и преимущественно травматические ситуации, имеют много проблем с поведением и налаживанием контакта.

Из-за определенных причин родители могут отказаться от приемного ребенка / Фото Rambler

Их поведение может очень сильно отличаться от такого привычного поведения детей. Также, возможно, не оправдываются ожидания родителей о том, что если дать малышу максимум любви, он ответит тем же.

Семья усыновителей переживает период адаптации. Через некоторое время ребенок привыкает к семье, новым условиям жизни, а родители к ребенку и новым отношениям.

Но если взрослые имеют мало опыта, определенные собственные травмы, мало поддержки семьи и окружения, то они переживают стресс и напряжение, что со временем приводит к эмоциональным всплескам и выгоранию. Отсутствие силы побуждает принять неправильное решение – вернуть ребенка,

– отметила психолог.

Еще одной причиной возвращения ребенка в учреждения государственного воспитания является неправильная мотивация родителей-усыновителей. Ведь воспитание ребенка-сироты – это тяжелый, ежедневный труд. И чтобы найти силы для такой работы следует понимать, что именно тебя мотивирует и побуждает к такому решению.

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Психолог фонда "Рідні" Кристина Ясинская отмечает, что родителям необходимо пройти обучение, хорошо подготовиться и найти специалистов, которые поддержат их на этом пути.

Частыми тоже есть случаи возврата детей, которые проходят возрастные кризисы, и самый тяжелый из них – подростковый.

"Когда ребенка берут в семью в раннем возрасте, преимущественно проблемы с воспитанием достаточно легко решить, но когда приходит переходный возраст, ребенок становится грубым, наглым, неуправляемым, отмечает, что управлять им имеют право только родные родители", – говорит психолог.

В это время у усыновителей может появиться много тревог и даже страхов. Часто они попадают в ловушку "родные дети никогда так не поступают", или возвращаются вытесненные страхи "плохой наследственности".

Родители испытывают эмоциональное выгорание / Фото Ya-roditel

Как можно помочь? В таком случае работник соцслужбы или психолог могут заранее заменить негативную тенденцию в отношениях: жалобы на ребенка, разговоры о возможности отказа, частые ссоры и тому подобное.

В каждом конкретном случае должен быть составлен индивидуальный план помощи семье. Возможно, потребуется помощь в поиске психолога, специализирующегося на проблеме, возникшей в семье. Если родители истощены, необходимо убедить их взять отпуск на работе, найти няню на время отпуска или устроить ребенка в лагерь и тому подобное.

Решение самого ребенка о возвращении в интернат

По словам психолога Благотворительного фонда "Рідні", бывают случаи, когда инициатором возвращения в детский дом выступают сами дети. Несмотря на то, что каждое возвращение ребенка-сироты, – это трагедия, которая травмирует как ребенка, так и родителей.

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"Взрослым трудно пережить свою несостоятельность, чувство вины, неудачу в воспитании, а также им тяжело забыть ребенка, который все же был частью их жизни", – добавляет Кристина Ясинская.

А для ребенка это еще одно подтверждение, что никому нельзя верить. Он переживает ретравматизацию, когда повторяется его прошлый опыт покинутости важными взрослыми.

Как в таких случаях чувствует себя ребенок? После этого ребенок может стать эмоционально "черствым", иметь девиантное поведение и никогда не создать собственной здоровой семьи в будущем.

Как можно помочь ребенку пережить это? Новая семья может "исцелить" детей. Так, в большинстве случаев дети, которым после повторного отказа посчастливилось попасть в новую семью, через некоторое время "исцеляются", их поведение становится приемлемым, тревожность снижается и тому подобное.

Ребенок из интерната может быть закрытым / Фото Pravmir

Как проходит процедура отказа от обязанностей

По словам психолога Благотворительного фонда "Рідні" Кристины Ясинской, решение об усыновлении прекращается в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для воспитания детей и совместного проживания.

В частности, из-за тяжелой болезни приемных родителей, изменения их семейного положения, отсутствия взаимопонимания родителей с детьми, конфликтных отношений детей, невыполнения приемными родителями обязанностей по надлежащему воспитанию или в результате возврата приемных детей родным родителям (или опекуну).

Отмена усыновления производится на основе статьи 238 Семейного кодекса Украины (отмена усыновления) по решению суда.

Так, усыновление может быть отменено по решению суда, если:

Оно противоречит интересам ребенка, не обеспечивает ему семейного воспитания. Ребенок страдает слабоумием, психической или иной тяжелой неизлечимой болезнью, о чем усыновитель не знал и не мог знать на время усыновления. Между усыновителем и ребенком сложились, независимо от воли усыновителя, отношения, которые делают невозможными их совместное проживание.

Однако отметим, что отмена усыновления не допускается после достижения ребенком совершеннолетия, только если противоправное поведение усыновленного или усыновителя угрожает жизни или здоровью другого.

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Поэтому усыновление совершеннолетнего лица может быть отменено судом по взаимному согласию усыновителя и усыновленного или по требованию одного из них, если семейные отношения между ними не сложились.

К тому же, усыновление отменяется со дня вступления в силу решения суда.

Правовые последствия отмены усыновления

Прекращаются права и обязанности, возникшие в связи с усыновлением между ребенком и усыновителем и его родственниками.

Восстанавливаются права и обязанности между ребенком и его родителями, другими родственниками по происхождению.

Ребенок передается родителям по их желанию или другим родственникам, а если это невозможно – то органам опеки и попечительства.

Если ребенок не передается родителям, суд может постановить решение о взыскании алиментов на ребенка с лица, которое было его усыновителем.

Отметим, что в случае отмены усыновления ребенок имеет право на сохранение фамилии, имени и отчества, которые он получил в связи с усыновлением. Или оставить предыдущие по желанию.

Справка. Всего в Украине около 6 тысяч детей ждут своей семьи. После каждой программы Благотворительный фонд "Рідні" будет рассказывать о детях, которые есть в списке тех, кто подлежит усыновлению.



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