Как сохранить отношения на расстоянии: полезные советы

Довольно часто безумно влюбленные люди имеют отношения на расстоянии. Стоит ли быть парой, если вы далеко друг от друга, и как можно сохранить такие отношения – читайте в нашем материале. Но главное – чтобы вы действительно чувствовали любовь, ведь настоящая любовь не боится ни времени, ни расстояния.

Стоит ли иметь отношения на расстоянии и как их сохранить? Советами поделились психолог Наталья Братасюк в комментариях "Семье 24".

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По ее словам, в современном мире отношения на расстоянии проще поддерживать благодаря интернету. Так пары могут общаться чуть ли не ежедневно.

"Чтобы отношения были эмоционально наполненными, важно иметь определенные специальные знания о таких отношениях. Так, важно понимать, как можно позаботиться о партнере на расстоянии, как сохранить интерес к себе и вызывать эмоции. Занимайтесь каким-то совместным делом – к примеру, смотрите фильмы, обсуждайте книги или музыку по телефону или скайпу", – сказала Наталья Братасюк.



Часто разговаривайте по телефону или переписывайтесь в соцсетях / Фото Poradum

Психолог отмечает, что люди часто боятся потерять партнера на расстоянии, если они ссорятся, но это, наоборот, может способствовать тому, что все будет выглядеть более реально. "А еще не нойте партнеру, берите паузы и умейте принять паузу от партнера", – добавила она.

Эксперты по отношениям уверяют, что в любых отношениях важны искренность и честность. Особенно это касается людей, которые живут в разных городах.

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Несколько советов, которые помогут сохранить отношения на расстоянии

Удивляйте друг друга

Пусть расстояние между вами не будет препятствием для тесного общения, симпатии и удивления друг друга. Старайтесь добавить романтику в ваши регулярные разговоры по телефону и сообщения.

Пусть это будут сообщения вне расписания, какие-то веселые вещи, приятные неожиданности и напоминания о себе. Так вы будете ощущать себя ближе друг к другу. Или делайте сюрприз и приезжайте к любимому человеку в другой город на выходные.

Проявляйте доверие

Вы же знаете, что ваш партнер занят работой, а потому не стоит в нем сомневаться. Даже если у него не получилось позвонить вовремя, то он должен иметь определенные причины. Помните, что ревность – самый большой враг любви, пусть ваши отношения на расстоянии окажутся сильнее этого.

Поддерживайте сексуальную жизнь

Конечно, вам будет очень недоставать близости и прикосновений, но жизнь на этом не заканчивается, поэтому используйте вашу фантазию. С творчеством подойдите к вопросу отсутствия секса и воспользуйтесь современными возможностями: попробуйте секс по телефону, научитесь писать эротические СМС и тому подобное – все это раскроет вас с новой стороны и внесет разнообразие в отношения.