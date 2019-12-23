Отношения отчима и пасынка: советы, которые помогут наладить отношения

Воспитание детей – дело непростое, в разы сложнее, если это – чужие дети. Однако опыт показывает, что отношения отчима с пасынком имеют важное значение для счастья и безопасности семьи, а поэтому они должны найти между собой общий язык.

Издание Parents опубликовало несколько полезных советов, как наладить отношения между отчимом и пасынком.

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Быстрое первое знакомство

Чтобы снять напряжение первой встречи, мужчина должен сделать ее быстрой и веселой, лучше избегать долгих ужинов и дорогих подарков. Так как все, что оказывает давление на ребенка или обращает на него чрезмерное внимание, может привести к возникновению негативного впечатления и приведет к отторжению отчима. Со временем можно сделать встречи более частыми, когда ребенок будет готов к более близким отношениям.

Дайте ребенку время для скорби

Если отчим решил заключить новый брак, которому предшествовал развод родителей, он должен дать пасынку больше времени, чтобы тот привык. Ведь повторный брак разбивает надежду ребенка на воссоединение его родителей. Когда их надежда исчезает, дети часто начинают процесс естественной скорби. Она может включать попытки разрушить новый брак с надеждой, что папа увидит это и вернется к маме.

Несмотря на это, отчим должен предоставить ребенку время и пространство. Если же отец малыша умер, помогите ему найти способы запомнить папу, слушая рассказы, показывая фотографии или планируя мемориальную деятельность на День рождения отца.



Отчиму не нужно спешить подружиться с пасынком или падчерицей

Стоит относиться к пасынку как к члену семьи

Если пасынки живут по очереди с обоими родителями, они, вероятно, не будут проводить с вами 100% времени. Но заметьте, что если относиться к ним как к особым гостям, они не будут чувствовать себя частью семьи. Поэтому включите их в семью, попросив их поделить обязанности, пересмотреть домашние задания или посетить важные события родителей.

Поддерживайте дружбу

Если у отчима не очень складываются родительские отношения с ребенком, но он хочет дать больше любви и поддержки своему пасынку, то он может в течение первых нескольких лет просто дружить с ним.

И все же, лучше сразу решите, как вы хотите относиться друг к другу и как вас будут называть – по вашей фамилии, имени, мамой, папой или каким-то специальным вымышленным прозвищем? Это может быть все, чего хотят оба члена новой семьи, начиная от отца до друга.

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Развивайте доверие и честность

Доверие является ключевой составляющей в любых отношениях, и это становится заметно тогда, когда ребенок рассказывает отчиму разные ситуации. Пасынок смотрит, активно ли "новый папа" слушает? Сохранит ли частную информацию? Кроме того, дети могут почувствовать нечестность и неискренность.

Психологи уверяют, что если отчим сможет заслужить доверие ребенка, со временем он может стать важным доверенным лицом. Ведь часто пасынок делится информацией, потому что ищет у отчима советов по вопросам, которыми он неохотно делится с биологическим отцом.

Обменяйтесь своими интересами

Отчимы должны быть открыты к интересам своих пасынков, потому что они не могут знать, какой новой деятельностью с ребенком будут заниматься вместе. Поэтому мужчины могут проводить какие-то ритуалы с пасынком: к примеру, завтракать вместе, рыбачить, ездить верхом на лошади и тому подобное. Помните, что поэтапные отношения создаются и поддерживаются двумя людьми: отцом и ребенком.