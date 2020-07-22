После постоянного пребывания дома родители начали размышлять, как организовать интересный и полезный отдых для ребенка. И поскольку уже открыли несколько санаториев в Киеве, может быть со временем, возобновят работу и летние лагеря. Но как организовать ребенку безопасный отдых?

Для начала стоит отметить, что не все родители сейчас готовы отпустить ребенка в летний лагерь. И это нормально. Но, если вы все-таки решились на этот шаг, то мы подготовили для вас несколько советов. Что в первую очередь стоит проверить в заведении, прежде чем отправить ребенка в лагерь?

Интересно Киеве и области заработали санатории для оздоровления детей

Эксперт в сфере детского образования, основательница и руководитель международных лагерей DEC Сamp Ирина Зарецкая-Котруце рассказала изданию Освитория о новых стандартах работы летних лагерей на карантине и о безопасной организации отдыха для детей.

Сейчас государство не спешит принимать решение об открытии детских лагерей оздоровления. В то же время детские сады, выездные спортивные сборы и другие программы принимают юных участников. А с 21 июля открыли даже санатории для оздоровления детей в Киеве и области. Да, теперь много лагерей активно готовятся к началу первых изменений.

По словам Ирины Зарецкой-Котруце, в частных лагерях обычно очень маленькие группы – от 50 до 100 детей, но ответственность гораздо выше. А еще там есть бюджеты на дополнительное медицинское сопровождение, закупку необходимых средств индивидуальной защиты.

Как выбрать безопасный отдых для ребенка в лагере

Для начала стоит определиться с формой отдыха: это должна быть туристическая поездка, городской лагерь или лагерь с проживанием. А уже потом выбрать цель для малышей: подтянуть английский, отправить в спортивный лагерь, театральный, танцевальный и тому подобное.

После этого составьте список из нескольких лагерей, которые вам понравились, и уделите время, чтобы пообщаться с менеджерами, задать им вопросы "на засыпку" и выбрать лучший вариант.

"Золотой стандарт" критериев, которые стоит проверить, прежде чем отправить ребенка в лагерь:

Подготовка лагеря: локация, персонал и новые стандарты с учетом COVID-19

Согласно новым стандартам, по всей территории детского лагеря должны быть специальные зоны с дезинфицирующим средством, а также информационные таблички с правилами использования средств защиты и поведения в общественных местах. А в санузлах – наличие обязательно антибактериального мыла и одноразовых бумажных полотенец.

Также стоит спросить, перед началом смены все ли сотрудники лагеря прошли специальную тренинговую программу по мерам профилактики COVID-19. Персонал в течение смены должен проходить температурный скрининг и тесты на антитела.



Везде должны быть антисептики, а в уборных – мыло и бумажные полотенца / Фото politeka

Отметим, что некоторые заведения могут попросить привезти медицинскую справку о том, что ребенок здоров.

Встреча детей и трансфер

Узнайте, кто и как привозит детей в лагерь? Какие меры безопасности при этом используются? Но эксперты говорят, что сейчас желательно отвозить детей в лагерь самостоятельно.

Если вы этого не можете сделать, то проследите, чтобы ребенок был в безопасности: перед посадкой всем детям должны провести температурный скрининг, а родители должны пройти анкетирование на предмет контактов с больными COVID-19 и наличии симптомов у самого ребенка.

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Во время поездки должны быть соблюдены все правила гигиены и санитарии для водителя, детей или других лиц, а сам транспорт должен быть продезинфицированным до и после поездки. Салон автобуса или вагон должны хорошо проветриваться.

Пребывание детей в лагере

Важно, чтобы в отрядах было ограниченное количество детей. Какое именно – зависит от того, сможет ли лагерь обеспечить стандарты противоэпидемиологических условий и максимального дистанцирования. Развлекательные мероприятия должны быть ограничены и проводиться в микрогруппах на свежем воздухе.

График дезинфекции и уборки в помещениях

Убедитесь, что влажная уборка, проветривание и дезинфекция комнат и общих помещений в лагере будут проводиться 3-4 раза в день. Также необходимо, чтобы каждые 3-4 часа протирали дезинфицирующим средством ручки входных дверей, перила, стулья, выключатели света.

Жесткие санитарные нормы на кухне

В детских лагерях работники ресторана или столовой должны находиться в масках и защитных перчатках. Все продукты следует подвергать термической обработке, а процесс питания организовать так, чтобы минимизировать большое количество детей в обеденном зале.

Наличие медпункта

Желательно, чтобы в лагере был свой медпункт, доступный круглосуточно, комнаты с возможностью изолировать отдельно мальчиков и девочек, а также тесты, маски и другие средства защиты и профилактики COVID-19.

Четкая коммуникация в лагере в случае выявления заболевания

Если у ребенка появятся симптомы COVID-19, то детский лагерь должен сразу:

позвонить родителям и информировать о ситуации;

обеспечить изоляцию ребенка;

обеспечить консультацию врача;

дальнейшие действия – по согласованию с родителями и врачом.

Что делать тем родителям, которые не готовы отпустить ребенка в лагерь? Эксперт в сфере детского образования говорит, что сейчас наименее рискованная альтернатива для ребенка – это онлайн-лагеря. Где с вашими малышами через компьютер будут играть несколько часов в день, учитывая их интересы.