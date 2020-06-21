Мамы действительно много делают для своих семей, но для многих из них это было бы невозможным без любви и поддержки со стороны мужа. Поэтому ко Дню отца, который отмечается в воскресенье, 21 июня, мы решили собрать несколько приятных способов, как вы можете провести этот день с близкими в кругу семьи.

И не важно, поддерживает ли женщину ее собственный отец, муж или друг, они все заслуживают того, чтобы их приветствовали, пишет Motherly. Поэтому эти несколько способов, одобренных папами, помогут вам в этом.

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Сделайте открытку и украсьте дом

Каждый папа любит домашние открытки от своих детей. Но также советуем в этом году украсить свой дом воздушными шарами. Отлично будет, когда папа вернется домой или проснется и увидит украшенную комнату.

Устройте пикник

Возьмите плед, вкусные закуски и солнцезащитный крем и устройте пикник в парке. Или даже дома, ведь каждый папа стремится стать чемпионом мира по приготовлению мяса на гриле. В этот день точно будет много веселья, что понравится папе.

Пикник с семьей / Фото Мукачево

Посмотрите фильм

Папочке будет очень приятно, если семья соберется вместе и посмотрит какой-то милый фильм с разными вкусностями.

И если вы сейчас должны соблюдать социальную дистанцию, то это все равно не может помешать вам посмотреть любимый фильм или шоу с родственниками с помощью Zoom или Skype. Просто установите одинаковое время и одновременно нажмите кнопку воспроизведения.

Сфотографируйтесь вместе или сделайте видео

Зафиксируйте особые моменты в День отца, вытянув камеру (или телефон) и сделав несколько фотографий или записав видео. Если ваша семья сейчас разделена из-за карантина, то попросите каждого члена семьи записать короткое видеопоздравление для папы, а потом смонтируйте это в одно видео. Поверьте, вашего отца это поразит.

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Устройте танцевальную вечеринку

Музыка не только улучшает слуховые навыки детей, но и связана с более высоким IQ. Поэтому устройте веселое празднование в День отца и потанцуйте, это поднимет настроение всем присутствующим.

Прогуляйтесь

Множество исследований доказывают, что регулярные физические упражнения полезны для здоровья, а прогулка помогает людям сосредоточиться, способствует укреплению семейных связей и общей сплоченности. Поэтому почему бы не прогуляться часок-другой на свежем воздухе и не поговорить о жизни с папой.

Обнимитесь

Здесь не нужно ничего даже комментировать. Просто поздравьте папу с праздником, крепко обнимите его и скажите, что любите.