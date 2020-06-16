Много людей приучают детей с рождения спать вместе со взрослыми. А все для того, чтобы родители чувствовали себя спокойнее и не бегали к кроватке, услышав любое движение малыша. Но со временем ребенок взрослеет и мама с папой сами устают от того, что ночью не могут нормально выспаться. Но как отучить малыша спать в одной постели с родителями?

По словам экспертов, именно с трех лет ребенок может самостоятельно решить прекратить спать с родителями, ведь в этот период начинает осознавать себя личностью и требует собственного пространства, пишет издание ТСН. Но если этого не произошло, то родители должны сами попробовать отучить ребенка от "общей постели".

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Как отучить ребенка спать в постели с родителями

Все постепенно

Не стоит спешить, а надо делать все постепенно. Сначала можно поставить кроватку рядом со своей – то есть спать вместе в одной комнате, но в разных кроватях. Впоследствии стоит отодвигать кроватку все дальше и дальше, а со временем поставить ее в другой угол комнаты. Когда ребенок привыкнет, можно перенести кроватку в детскую комнату.



Не старайтесь сразу класть ребенка спать в другую комнату / Фото Artsema

Дайте ребенку в кроватку любимую игрушку

Понятно, что перенести кроватку в отдельную комнату – это еще не решение проблемы. Лучше приучать ребенка к тому, что у него есть и другие защитники – домашняя зверюшка (котик) или любимая игрушка, которая будет спать с ней рядом.

Эксперты рекомендуют: ребенок должен ложиться спать в своей кроватке сначала во время дневного сна, а потом перейти на ночной.

Обустройте детскую комнату вместе с ребенком

Малыш должен любить свою новую комнату, а потому стоит обустраивать ее вместе с ним. Выбрать с ребенком обои, купить столик, одеяло и подушку, которые понравятся ребенку. Можно также повесить на стену любимые фотографии и картинки, чтобы ребенку нравилось там быть.

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Укладывайте спать ребенка в его комнате

Родители должны каждый вечер укладывать ребенка спать в его комнате. Можно петь колыбельные, рассказывать сказки, но обязательно покидать комнату, когда ребенок уснет. Так, сначала ребенок будет по ночам просыпаться и приходить в мамину комнату. Тогда кому-то из родителей нужно его обнять, успокоить и вместе с ним снова пойти в детскую, уложить и сесть рядом.



Читайте ребенку книжку в его кровати / Фото Рівне1

Можно попробовать рассказать малышу что-то хорошее, приятное или снова рассказать сказку, подержать ребенка за руку. Когда ребенок успокоится и уснет, можно снова уйти в свою комнату. К тому же, первые несколько дней дети могут бояться спать одни, поэтому стоит оставлять включенным ночник.

Создайте режим дня

Очень важно создать ребенку четкий режим дня. Например, утром всегда чистить зубы, а вечером читать книгу или гулять во дворе. Психологи рекомендуют приучить ребенка перед сном проводить время в своей комнате, это поможет привыкнуть к новой обстановке.