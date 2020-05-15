Папа может иметь большее влияние на жизнь дочери, чем мама: исследования

Существует мнение, что в жизни мальчиков важнее роль мамы, а в жизни девочек – роль папы. Ведь мама не может заменить первого и, наверное, наиболее весомого мужчину в жизни будущей женщины.

Исследования Minds Journal показывают, что прочная эмоциональная близость дочерей и пап, сформированная в раннем детстве, обеспечивает благоприятное влияние в подростковом возрасте.

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Девушки, с которыми папы прошли путь от самого детства, легче знакомятся с законами непростой жизни и быстро находят общий язык с другими мужчинами.

Должное внимание и искренняя любовь папы к дочке обеспечивает чувство защищенности, комфорта и уверенности, что впоследствии влияет на ее самооценку и успешность в будущем. Так, чувствуя родительскую любовь, девочка вырастает с пониманием и чувством того, что она достойна внимания и уважительного отношения со стороны мужа.

От отношений между дочерью и отцом зависят психологические установки, как девушка впоследствии будет общаться с мужчинами и как будет выбирать будущего спутника. То есть если в близком окружении девочки не будет отца, то, вероятно, в будущем она начнет воспринимать мужчин "чужими".

Но важно помнить, что папам следует вести себя достойно как с дочерьми, так и с женами, чтобы девочки видели в них защитника и опору. А вот слепая материнская любовь возвышает дочерей на пьедестал. Женщины могут захваливать своих принцесс круглосуточно, а оценка мужчин является более трезвой.