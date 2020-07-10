Многие люди улучшили свою жизнь на карантине, кто-то – занимался самообучением, кто-то – делал ремонт и тому подобное. Один 53-летний мужчина из Калифорнии за три месяца построил волшебную и уютную кофейню прямо на своем заднем дворе.

Американец Эд Астрид для строительства использовал неиспользованные материалы, оставшиеся с его предыдущих рабочих мест. Так у него получилась идеальная зона для любителей кофе, пишет Bored Panda.

Интересно Как киевлянин открыл собственную сеть кафе Espressoholic: история успеха

Фото с работой папы поделилась его дочь в твиттере ко Дню отца. "Действительно ли мой папа построил кафе на заднем дворе сам за 3 месяца? Это точно", – написала Джулианна Астрид в своем посте.

Как папа строил кафе: фото

Зато ее папа вообще не знал об этом. Ее твит за ночь стал вирусным, появляясь во многих новостях и газетах. Эд, который стал одним из самых известных строителей, узнал об этом только тогда, когда его дочь оформила статью в издании Newsweek и принесла ее ему на следующий день.

Вот так появилась кофейня с нуля всего за 3 месяца. Эд посвятил этой работе все свое вечернее время после работы и выходные дни. Заведение имеет всего около 36 квадратных метров. Однако там есть уютная зона для гостей семьи. Там может разместиться около 6 человек, а также стол для двоих на улице.

Как выглядит кофейня: смотрите фото

В маленькой кофейне есть деревянная стойка, зона для отдыха у бара, столик для пирожных, мини-холодильник, микроволновая печь, шахматный стол с двумя креслами, полка для книг, телевизор и доска-меню.

В общем, это выглядит как полностью функционирующая кофейня, которая может приветствовать клиентов в любой день. Интересно, что в меню представлены персонализированные напитки, названные в честь членов семьи Эда.