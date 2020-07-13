Много людей за время карантина нашли себе новые хобби. Так, один папа из США построил очаровательную миниатюрную версию парка Диснейленд, использовав более 60 тысяч фигурок Lego. Но стоило это очень дорого.

Будучи заядлым фанатом Lego, Джон Уэйн Даугерти решил сделать парк развлечений в своей столовой, когда его планы посетить настоящий Диснейленд разрушила пандемия коронавируса, пишетPopsugar.

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Поэтому Джон купил десятки тысяч фигурок Lego и начал строить знаменитый замок Main Street USA, Marvel Land, а также он создал миниатюрные аттракционы, карусель и даже американские горки.

"Мы с женой не говорим о том, сколько это стоило. Кроме того, я должен ограничить создание вещей из Lego, потому что иначе я обанкрочусь", – шутит мужчина.

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Несмотря на то, что его миниатюра просто поражает, Джон считает, что это не похоже на реальный парк развлечений. Поэтому, возможно, он в какой-то момент разберет эту конструкцию. К тому же, мужчина признался, что жена Бонни вряд ли позволит ему оставить мини-Диснейленд в столовой.