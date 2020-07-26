Папа из США платит своему сыну 1 доллар за каждую прочитанную книгу. Известно, что мальчик так уже заработал около 120 долларов. Однако в соцсети не все родители в восторге от этой идеи.

Папа Дэвид Вудленд начал дискуссию в Интернете после того, как он написал, что платит своему старшему сыну за чтение книг, передает Bored Panda.

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Так, человек дает своему сыну 1 доллар за каждую прочитанную книгу и считает, что это отличная инвестиция. В то же время самому мальчику это тоже нравится.

Однако пост Дэвида привлек много внимания в соцсети. Он получил почти полмиллиона лайков в твиттере, но не все пользователи интернета разделяют то, правильно ли делает папа. Некоторые люди полностью поддерживают Дэвида и считают, что это хороший способ развить у его сына положительные привычки, а другие более критично относятся к этой идее.

We pay my oldest $1 every time he reads a book. We’re talking 160 page chapter books.



I’m out $120 this year and he thinks he’s ripping me off. Best investment ever. — David Woodland (@DavidSven) July 17, 2020

"Некоторые считают, что если вы вознаграждаете малышей за некоторые задания, то они становятся теми делами, которыми ребенок никогда не сможет насладиться. Но что касается моего сына, я не беспокоюсь о его удовольствии от чтения. Его словарный запас сейчас поражает", – пояснил Дэвид.

Папа признался, что его сын иногда шокирует родителей тем, насколько он умный и внимательный. И хотя парень уже не требует, чтобы родители платили за то, что он читает книги, они продолжают это делать, потому что это всего лишь доллар.

"Он не получает финансовой помощи, поэтому это, пожалуй, единственный способ заработать деньги самостоятельно, когда ему 8 лет. Он любит экономить свои деньги и гордится тем, сколько он накапливает", – добавил Дэвид.

Папа добавил, что он будет продолжать платить своему сыну, чтобы тот читал постоянно. "Если ставка останется всего 1 доллар, я бы жертвовал столько всю жизнь. Пока другие тратят 150 тысяч долларов США на образование, которое могли получить, заплатив 1,5 доллара за задержку в библиотеке", – отметил он.

Некоторые люди до сих пор спорят из-за правильности такого подхода, но Дэвид отказываться от этого не хочет.