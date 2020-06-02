Папа проехал на машине более 1 600 километров, чтобы провести всего полчаса с дочерью в ее день рождения. Мужчина, по традиции, принес девушке ее любимый обед на праздник.

53-летний Хулио Сегура потратил более 17 часов на дорогу (туда и обратно), чтобы посетить дочь Диану в ее 19-летие, пиеш издание People.

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Когда папа приехал, он позвонил дочери, чтобы пожелать ей счастливого дня рождения и сделал вид, что он хочет заказать доставку с ее любимым обедом. Девушка сказала, что она хочет, но не думала, что папа приедет лично из-за карантина.

Диана открыла дверь своего дома, надеясь увидеть водителя доставки, но была удивлена, поняв, что перед ней ее папа с воздушными шариками и плакатом "С днем рождения". Добавим, что Хулио не пропустил еще ни одного года, чтобы не поздравить дочь лично.



Папа встречал дочку с шариками перед ее домом / Фото People

"Я не видела его несколько месяцев, начиная с зимних каникул. И не думала, что увижу его аж до августа", – сказала Диана. Позже девочка узнала, что ее папа проснулся в 3:30 ночи, чтобы отправиться в дорогу и вовремя прибыть к обеду.

Мне ее не хватает дома, и я хотел устроить ей сюрприз. Я решил, что стоит выехать раньше, чтобы успеть к обеду и сделать этот день особенным для нее,

– сказал Хулио.

Папа не зашел в квартиру дочери, чтобы не подвергать ее опасности. Поэтому они вместе пообедали на улице, сидя за почти два метра друг от друга. Так, проведя всего полчаса с дочерью, Хулио вернулся в машину и проехал еще более 800 километров домой.

"Он так долго ехал, а я даже не смогла его обнять. Когда ты видишь близкого человека и он так рядом, но ты не можешь его обнять – это грустно и тяжело", – добавила Диана.



Папа приехал к дочери на день рождения / Фото People