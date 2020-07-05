Мужчина, который около года служил в армии США, решил сделать сюрприз своим детям, неожиданно вернувшись домой. Его семья в это время была на фотосессии, которую организовала жена, поэтому невероятную реакцию родных зафиксировали на фотографиях и это останется замечательным воспоминанием.

Мама Кристин Маккензи спланировала фотосессию с детьми благодаря своей подруге – фотографу Ханни Санчес на военно-воздушной базе MacDill, пишет PopSugar.

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Зато глава семьи Саймон решил удивить детей и тихо подошел сзади, пока их фотографировали. Это было безупречно. На фотографиях видно, как дети повернулись и не ожидали увидеть папу. Поэтому малышня начала улыбаться и обнимать его.

"Дети были без отца год, но им было сложно, даже несмотря на то, что мы его видели один раз в месяц-два. Но его возвращение домой на два месяца раньше было большим подарком для наших сердец", – рассказала Кристин.

Когда папа подошел, его жена не смогла сдержать слезы, а дети были просто потрясены. "Я знала, что он собирается подойти к нам, и я должна была держать детей, глядя на фотографа, пока он шел", – признается мама.

Интересно, что когда папа подошел и позвал детей, они повернулись и посмотрели на него, но не отреагировали сразу. Им нужно было несколько секунд, чтобы прийти в себя. Затем, по словам Кристин, были слезы и крики радости.

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Отметим, что Саймон Маккензи переехал из Вашингтона в город Тампу в 2018 году. Кристин и дети присоединились к нему в 2019 году, и они с тех пор живут там.

Затем мужчину перевели в Катар, а отправиться домой он должен был аж в сентябре. Но из-за пандемии COVID-19 его уволили со службы раньше. Так, после 2 недель обсервации мужчина решил удивить родных своим возвращением.