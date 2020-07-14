Все девочки хотят, чтобы их папа был на особом празднике, а не просто подарил долгожданный подарок. Ведь ничто желанное или дорогое не сможет компенсировать внимание, заботу и любовь отца.

Это понял и один папа из Америки, дочь которого 10 июля праздновала восьмой День рождения, пишетBored Panda.

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Поэтому мужчина устроил для нее фотосессию в стиле подводного царства, выбрав розовые костюмы русалок. Дочка с папой плескались плавниками в реке, и это действительно понравилось девочке, она была счастлива. А это самая важная вещь в мире для всех родителей.

Фотограф, которая делала фото этого замечательного дуэта, показала, как семья прекрасно провела время вместе. Их улыбки на самом деле означали, что папа и дочь веселились в этих костюмах.

Смотрите кадры с фотосессии папы и дочки в костюмах русалок:

Известно, что Desirae Deal – профессиональній фотограф в районе Ламар, начала фотографировать после того, как ее первый сын умер в возрасте 3 месяцев. Поэтому она стала одержима фотографированием детей. Фотограф специализируется на творческих детских портретах и художественной фотографии.

"Мой стиль веселый и яркий, но настоящая магия в воспоминаниях. Я стараюсь захватить больше, чем просто изображение. Моя цель – оставить опыт и память, которые прослужат вашей семье на всю жизнь", – говорит Desirae.