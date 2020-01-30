Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовства: смешные истории и фото

Обычно в социальных сетях профили родителей насыщены милыми фотографиями их маленьких детей и постами, в которых они показывают замечательную сторону отцовства. Однако, все мы знаем, что это довольно сложно. Так, отец 4 девушек Саймон Хупер из Лондона решил рассказать на самом деле, как это – быть отцом.

Мужчина уже 13 лет является отцом четырех очаровательных девочек 12-ти и 9-ти лет и близняшек 4-летнего возраста.

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"Есть очень много приятного в отцовстве, поэтому я хочу поделиться тем, как это на самом деле, и одновременно добавить немного юмора", – отмечает Саймон.

Ниже его честные и смешные посты, которые стали самыми популярными в инстаграме.

Когда у детей прорезываются зубы

"У детей сейчас прорезываются зубы, и девочки хотят, чтобы мы все об этом знали. Электронного письма было бы достаточно, но, похоже, они предпочитают использовать свой голос и крик, чтобы передать сообщение о том, что в них прорезываются зубы и это больно", – написал Саймон.

По его словам, этот звук больше похож на звук раненого животного, который может заставить вас покончить с этим. "Я не могу их обвинить, хотя это мини-сцена "Чужих", – добавил мужчина.

"Моя дочь изучает биологию в школе"

"На этой неделе моя старшая изучала сексуальное образование в школе. Она очень разбирается в этом, в основном и из-за мамы-акушерки. Она знает гораздо больше, чем обычный ребенок, в частности о пенисе и вагине", – рассказал Саймон.

Как он сказал, однажды вечером дочь решила поставить папе интимные вопросы, что заставило Саймона чувствовать себя "смущенным ребенком". "Мои личные фавориты среди вопросов: "Папа, а ты пользуешься презервативом?", "Почему у тебя так много детей?", "Вы с мамой занимались сексом более 3 раз?" и т.д.



Папа с дочкой поговорил на интимные темы

Папам следует придерживаться своего места на кровати

"Это только я или все мужчины учатся спать на 8-дюймовой полоске на краю кровати? Независимо от размера кровати или сколько людей в ней, я всегда оказываюсь в "мужской зоне" кровати. Я настолько привык спать в этой ограниченной части, что уверен, что мог спать на стене и не упасть", – ответил папа.

"Сейчас я в основном живу между полками в супермаркете"

"Я в основном сейчас живу в этом проходе в супермаркете. Молодые родители, кажется, благосклонны ко мне как к "опытному отцу", поэтому спрашивают, знаю ли я, где расположены в магазине определенные детские вещи", – сказал Саймон.

Он добавил, что всегда отвечает точно: "Безусловно, третья полка, на полпути влево, купи 3 и получи скидку". По его словам, ранее он использовал свой мозг для решения глобальных корпоративных проблем, а теперь использует его для расчета скидок на оптовые детские товары.

Дети вырастают из своей одежды

"В жизни каждого родителя наступает время, когда он сталкиваться с фактом, что куча детской одежды, которую они накопили за последнее десятилетие, теперь лишняя, поскольку дети больше не могут ее носить. Для нас сегодня был такой день, поэтому после океана слез следующее, что нужно сделать, – это разобрать одежду в 3 кучи: благотворительные пожертвования, отдать друзьям или родным, продать", – написал Саймон.

По его словам, единственная проблема заключается в том, что каждая вещь 5-летней давности, которую он доставал из старой сумки, сопровождалась фразами: "О, вы помните, когда она носила это на летней вечеринке?".

"Единственное, что еще больше огорчает, – это одежда, которую мы купили только для того, чтобы дети выросли из нее и ни разу не одели. В конце концов, это все прошло, но это был долгий процесс", – добавил Саймон.

Но это все того стоит