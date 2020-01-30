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Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовства: смешные истории и фото

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Саймон Хупер с дочерьми / Коллаж "Семьи 24"

Обычно в социальных сетях профили родителей насыщены милыми фотографиями их маленьких детей и постами, в которых они показывают замечательную сторону отцовства. Однако, все мы знаем, что это довольно сложно. Так, отец 4 девушек Саймон Хупер из Лондона решил рассказать на самом деле, как это – быть отцом.

Мужчина уже 13 лет является отцом четырех очаровательных девочек 12-ти и 9-ти лет и близняшек 4-летнего возраста.

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"Есть очень много приятного в отцовстве, поэтому я хочу поделиться тем, как это на самом деле, и одновременно добавить немного юмора", – отмечает Саймон.

Ниже его честные и смешные посты, которые стали самыми популярными в инстаграме.

Когда у детей прорезываются зубы

"У детей сейчас прорезываются зубы, и девочки хотят, чтобы мы все об этом знали. Электронного письма было бы достаточно, но, похоже, они предпочитают использовать свой голос и крик, чтобы передать сообщение о том, что в них прорезываются зубы и это больно", – написал Саймон.

По его словам, этот звук больше похож на звук раненого животного, который может заставить вас покончить с этим. "Я не могу их обвинить, хотя это мини-сцена "Чужих", – добавил мужчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teething is now in full effect and the girls want us to know all about it. An email would have sufficed but it seems they'd rather use their voices to get the message across that they really aren't enjoying this stage of development. Its not straight screaming, it's more like the sound a wounded animal might make that just wants to end it all. I can't blame them though, it's like a mini scene from 'Alien' in there at the moment, just in very very slow motion (and of course teeth don't then go on to kill you and the crew of your ship so a few subtle differences but essentially the same). #canyoubulkbuybonjela #teethinglikealien #twins #thisisntfunforanyone #doubleteethingisnotdoublethefun #fatherofdaughters #instadad #dadlife #daddydentist

Допис, поширений Simon, also known as FOD (@father_of_daughters)

"Моя дочь изучает биологию в школе"

"На этой неделе моя старшая изучала сексуальное образование в школе. Она очень разбирается в этом, в основном и из-за мамы-акушерки. Она знает гораздо больше, чем обычный ребенок, в частности о пенисе и вагине", – рассказал Саймон.

Как он сказал, однажды вечером дочь решила поставить папе интимные вопросы, что заставило Саймона чувствовать себя "смущенным ребенком". "Мои личные фавориты среди вопросов: "Папа, а ты пользуешься презервативом?", "Почему у тебя так много детей?", "Вы с мамой занимались сексом более 3 раз?" и т.д.

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Папа с дочкой поговорил на интимные темы

Папам следует придерживаться своего места на кровати

"Это только я или все мужчины учатся спать на 8-дюймовой полоске на краю кровати? Независимо от размера кровати или сколько людей в ней, я всегда оказываюсь в "мужской зоне" кровати. Я настолько привык спать в этой ограниченной части, что уверен, что мог спать на стене и не упасть", – ответил папа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is it only me or do all men learn to sleep on an 8 inch strip at the edge of the bed? Irrespective of the size of the bed, or how many people are in it, I always find myself relegated to the 'man zone'. I've become so used to sleeping on this limited area of bed real estate, that I'm confident that I could sleep on top of a wall & not fall off. On the other side of the bed (the promised land), @mother_of_daughters sleeps like a star fish all night long, kneeing me in the back and generally complains about me coming to bed too late, being too cold or my foot encroaching onto her territory. At least the bed's nice and warm, even if the reception isn't sometimes! I hope that next Sunday, on #NationalLieInDay, I'll not only gain another hour in bed, but more space - but it's doubtful ! If you want to regain that hour (and some space for that matter) click in the link in my bio, loads of great prizes to be won @SimbaSleep #bedrealestate #livingontheedge #girls #twins #daughters #therestoomanygirls #fatherofdaughters #dadlife #instadad #gopro

Допис, поширений Simon, also known as FOD (@father_of_daughters)

"Сейчас я в основном живу между полками в супермаркете"

"Я в основном сейчас живу в этом проходе в супермаркете. Молодые родители, кажется, благосклонны ко мне как к "опытному отцу", поэтому спрашивают, знаю ли я, где расположены в магазине определенные детские вещи", – сказал Саймон.

Он добавил, что всегда отвечает точно: "Безусловно, третья полка, на полпути влево, купи 3 и получи скидку". По его словам, ранее он использовал свой мозг для решения глобальных корпоративных проблем, а теперь использует его для расчета скидок на оптовые детские товары.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Another monday, another last minute rush to the shops to avoid the armageddon I.e running out of nappies, wipes & baby crack (milk) for the addicts. I basically live in this aisle of the supermarket now. New parents seem to gravitate to me as an "experienced parent" (i.e. the tired looking guy shivering in the corner) and ask "do you know where so and so is please?" My reponse - "Sure 3rd shelf, half way down on the left hand side, buy 3 & get a discount,although you want to use that in combination with blah blah blah." I'm like a walking encyclopaedia of baby product info. I used to use my brain to solve global corporate wide problems. I now use it to calculate bulk buy discounts. #ishouldgetanamebadge #bogofking #iliveherenojoke #dadbrain #lifeinthefastlane #fatherofdaughters #dadlife #instadad

Допис, поширений Simon, also known as FOD (@father_of_daughters)

Дети вырастают из своей одежды

"В жизни каждого родителя наступает время, когда он сталкиваться с фактом, что куча детской одежды, которую они накопили за последнее десятилетие, теперь лишняя, поскольку дети больше не могут ее носить. Для нас сегодня был такой день, поэтому после океана слез следующее, что нужно сделать, – это разобрать одежду в 3 кучи: благотворительные пожертвования, отдать друзьям или родным, продать", – написал Саймон.

По его словам, единственная проблема заключается в том, что каждая вещь 5-летней давности, которую он доставал из старой сумки, сопровождалась фразами: "О, вы помните, когда она носила это на летней вечеринке?".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There comes a time in every parents life that have to face facts - The pile of baby clothes they've amassed over the last decade of procreation is now redundant as there are simply no more babies to hand them down to. For us, today was that day, so after mopping up the ocean of tears that accompanies this kind of earth shatter revelation, the next thing to do is organise into 3 piles: 1). Charity donations 2). give to friends and family & 3). sell. The only problem is that after 2 hours, every item that i pulled out of the musty bag we haven't seen for 5 years was met with "oh do you remember when she wore that to so & so's summer party?" Honestly, no I don't as in my experience, only the women in my life seem have the ability to remember what people wore at given points in time, but now that item has some kind of inreplacable sentimental value so it's going in pile 4). The keep pile, even though we don't need it. The only thing more frustrating was finding clothes we'd bought only for the kids to grow before they'd worn them. They still had the sodding tags on...... In the end it's all gone but my god, that was as long process! #theend #nomorebabies #pile4 #fatherofdaughters #dadlife #fof

Допис, поширений Simon, also known as FOD (@father_of_daughters)

"Единственное, что еще больше огорчает, – это одежда, которую мы купили только для того, чтобы дети выросли из нее и ни разу не одели. В конце концов, это все прошло, но это был долгий процесс", – добавил Саймон.

Но это все того стоит

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is us 2 minutes after the number of kids we were responsible went from 2 to 4. Being married to a midwife & having 4 girls to bring up, I sometimes forget how lucky we. I took it for granted that our children would be healthy and that their births would by trouble free. Sadly, that's not the case in many instances, so I’m supporting @VSOInternational & their #FirstBreath appeal which aims to end millions of preventable neonatal deaths that happen every year in developing countries. Please lend your support by sharing your own newborn picture along with the link to the appeal page (click my bio) & donating if you can. Thank you all lovely people. #keepthemsafe #donate #youcanmakeadifference #fatherofdaughters #instadad #dadlife

Допис, поширений Simon, also known as FOD (@father_of_daughters)

 

Автор: Мария Бондар
Теги: Великобритания Дети Родители и дети Семья Психология семьи Воспитание
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