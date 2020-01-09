Папа героически спас сына, который едва не утонул в бассейне: видео

Семья решила отдохнуть у бассейна в округе Палм-Бич штата Флорида. Пока мама с дочкой купались в воде, папа со своим братом увидели, как годовалый малыш побежал за игрушкой и упал в бассейн. Мужчина моментально среагировал на опасность и эффектно перескочил забор, чтобы спасти сына.

На видео заметно, как мальчик играл с большим надувным шаром, однако вдруг ребенок прошел через забор бассейна и упал в воду.

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Это увидел его отец Альберт. Он быстро, и чтобы не терять время и не обходить забор, прыгнул через сетку высотой более метра и нырнул в воду. Впоследствии мужчина рассказал, что у него даже в мыслях не было обходить забор.

Его героический поступок зафиксировала камера наблюдения, которая стояла в зоне бассейна, и Альберт опубликовал видео с прыжком на своей странице в фейсбуке. Он также написал, что детские заборчики работают только тогда, когда взрослые находятся рядом с ними. А в момент, когда видишь такое, ты получаешь силу "Супермена" и просто делаешь то, что нужно.

Смотрите видео, как папа спас сына

В комментариях к видео пользователи соцсети восхищаются реакцией Альберта:

Это крутое спасение от крутого отца! Я реально счастлив, что у вас и вашей семьи все хорошо. Пусть ваш сын, когда подрастет, узнает, как вы спасли его.

Отличная работа! Понимаю, какой ужас вы чувствовали в этот момент. Очень рад, что сейчас все в порядке.

Браво, молодец! Ты просто папа-супермен, тебя так называют все газеты Италии!

Конечно, родители пойдут на все, чтобы спасти своего ребенка, но, как отметила менеджер местной комиссии по предотвращению утоплений Анна Стюарт, лучше используйте спасательные жилеты, в которых точно никто не утонет.