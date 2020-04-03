Папа из Ирландии выучил с детьми популярный танец в TikTok: захватывающее видео

Во время карантина каждый развлекается, как может, и пытается занять себя чем-то интересным. Так, ирландец Тадг Флеминг создал невероятное видео – так называемую 10-минутную поездку со своей семьей. На видео его отец, Дерри, учит популярный танец в TikTok под названием "Ослепительные огни" от группы The Weeknd.

Вместе со своими двумя сестрами и мамой мужчина выучил танец, который включает множество движений руками, ногами и "плавание" в воздухе.

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Сначала семья изучает танец на своей кухне, а впоследствии во дворе, где и происходит все самое интересное.

Видео захватывает волшебной атмосферой в семье и самим танцем. Оно насыщено замечательными ирландскими акцентами, веселой сменой одежды и постоянными криками "Alexa, перезапустить песню!" и задаст вам настроение на весь день.

Смотрите видео, как папа учится танцевать популярный танец: