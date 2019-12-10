Папа каждую неделю снимал на камеру, как росла его дочь с рождения до 20 лет: трогательное видео

Нидерландский художник Франс Хофмейстер увлекся программой, которая собирала еженедельные видеозаписи, которые он снимал с дочкой Лоттой за несколько дней после ее рождения и пока ей не исполнилось 20 лет. На всех кадрах она разговаривает перед камерой на белом фоне, однако очень заметно, насколько она меняется и как растет из недели в неделю.

Видео стало настолько вирусным, что Sprint купил его для использования в американском рекламном ролике в 2018 году.

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"Когда Лотта родилась, то она начала расти и меняется в очень быстром темпе, и я отчаянно пытался сохранить воспоминания нетронутыми. Как знает любой из родителей, мы видели, что разница между ребенком в двухдневном и двухмесячном возрасте – впечатляющая", – рассказал папа.

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Интересно, что Хофмейстер также снимал своего младшего сына Винса. Видео для мальчика-подростка не столь эпичное, как у его сестры, возможно, из-за разницы в их персональных камерах. "Видео Лотты посмотрело больше людей, чем Винса, вероятно, потому, что она девушка, она старше. Ведь всегда больше внимания к девушкам", – добавил мужчина.

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Увидев оба видео, некоторые из родителей могут пожалеть, что не сделали то же самое для своих детей. Как свидетельствует нам успех последнего видео про Лотту, начать еще не поздно.