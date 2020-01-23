Папа на футбольном матче повторил все движения дочери из группы поддержки: милое видео

Мужчина из штата Вашингтон, набрал огромную популярность после того, как сеть покорило видео, где он на стадионе повторяет все танцевальные движения своей дочери из группы поддержки на футбольном матче.

Танец от замечательного папы Хекили Голланда, дочь которого входила в состав группы поддержки в Чемпионате по средней школе Йорктауна, был снят отцом футболиста Скотта Уилларда, который сидел рядом на футбольной игре.

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На видео заметно, как Хекили делает необходимые движения, аналогично с девушками из группы поддержки, со своего места на трибуне, при этом бодро скандируя: "Вперед, орлы!" Он даже надел специальную синюю футболку с надписью "FalconsFam" – главный сторонник команды.

Смотрите видео, как папа с трибуны танцует вместе с дочерью-черлидершей